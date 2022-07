Catalunya diu adeu a les temperatures extremes, però no a la calor

Avui comença a baixar la temperatura! Fins i tot aquest descens pot ser moderat a alguns punts. A més, es manté la probabilitat de ruixats localment amb tempesta sobretot al voltant del Pirineu oriental.

Més detalls, els trobes al butlletí actualitzat: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/snQDNdWYZA — Meteocat (@meteocat) July 26, 2022

Aquesta nit, per exemple, la temperatura ha baixat a molts indrets del país i ens hem aixecat amb quatre graus menys, de mitjana. Al Pirineu, els registres han descendit fins a set graus. La setmana ha començat amb més nuvolositat i la inestabilitat portarà, localment amb tempesta, sobretot al voltant del, la pròxima nit i matinada s'estendran cap a laTot i els canvis, la jornada ha començat, de nou, amb un, sobretot al sector central del litoral i prelitoral, on en molts casos la temperatura al matí és d'entre 21 i 26 ºC. La temperatura, però, anirà descendint amb el pas dels dies.Aquest dimarts hi haurà predomini de sol, però, això sí,, quelcom que provocarà la formació de núvols baixos sobretot a les zones de la costa central. A la tarda es podran formar nuvolades de més importància, majoritàriament al Pirineu oriental i al Massís dels Ports.hi ha possibilitat d'alguns ruixats locals i l'ambient serà menys calorós. En general, es mantindrà la inestabilitat a zones de muntanya, sobretot al Pirineu oriental i amb més sol a la resta. De cara als pròxims dies, es produirà un creuament de diverses línies d'inestabilitat que farà que la temperatura descendeixi encara més.Amb tot,En concret, hi hadel país, que es poden consultar aquí

