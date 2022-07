El Pla Especial de la Baells obre la porta a implantar-hi dos càmpings, una casa de colònies i un hotel

Casa en Vila

La Mata

El Gall

Casa Vitarella

La presa i la casa de l’administració

Les cases dels treballadors

Club esportiu la Baells

Molí del cavaller

La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha donat, aquest dilluns, la llum verda definitiva al Pla Especial de la Baells. Es tracta de l'últim tràmit per disposar del document que determinade les activitats turístiques i de lleure associades a l'embassament i als seus entorns. És a dir, concreta les accions que s'hi podran dur a terme, però no vol dir que es facin.És un pla impulsat pel Consell Comarcal del Berguedà que comprèn una superfície de prop de, repartides entre els municipis de Cercs, Vilada i la Quar. En aquesta àrea, defineix(sis a Cercs i dos a Vilada) on es podrà actuar i on els usos prioritaris seran el turisme rural i les activitats de lleure vinculades a la nàutica i els esports d'aigua, amb la possibilitat d'implantar dos càmpings, una casa de colònies, un hotel i 466 places d'aparcament. El pla ja s'havia aprovat definitivament al ple del Consell Comarcal del passat gener , però l'entrada en vigor s'havia suspès a l'espera de la presentació d'un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions tècniques. En concret,que es permetran en cadascuna de les vuit àrees són els següents:Un àmbit que havia estat l’abocador del poble de Cercs, on hi ha una edificació en ruïnes coneguda com a Casa en Vila. Es proposa admetre-hiActualment hi ha l’embarcador de l’empresa Berguedà Nàutic i es preveu potenciar les estructures i usos de les activitats turístiques existents. Es permeten laa la làmina d’aigua, a més de. Caldrà una reconsideració paisatgística de totes les instal·lacions i accessos preexistents, donat que la seva qualitat paisatgística actual no és l’òptima.En aquest àmbit hi ha una masia deshabitada coneguda com El Gall (declarada com a Bé Cultural d'Interès Local), i dos coberts més petits. Es proposa. Les obres de rehabilitació comportaran la realització d’un estudi històric-arqueològic per garantir la preservació dels seus valors culturals. També s’autoritza, amb unes 80 unitats d’acampada, iInclou la masia de la Vitarella i la seva pallissa, i una zona més propera a la làmina d’aigua. S’hi admetran un màxim dea la làmina d’aigua. És una altra de les zones on s’autoritza l’ús de, així comt.La presa és l’element que va donar lloc a l’embassament. Actualment, s’hi poden fer visites guiades i hi ha un circuit de Vies Braves. La Casa de l’Administració és una construcció de titularitat pública i disposa de dos habitatges per a la pernoctació del personal. És l’únic lloc en tot l’àmbit del Pla especial on es permetrà, tot i que sense ampliacions de les construccions. Es proposenA peu de la carretera C-26, amb molt bon accés gràcies a un camí asfaltat. És l’únic punt on s’admet l’ús de, a més d’un sol, vinculat a l’explotació de la presa, així comÉs una construcció d’una sola planta a peu de l’embassament. Es permeten la nàutica en terra ferma i l’ús d’elements flotants a situar a la làmina d’aigua, a banda deConstrucció d’sense massa qualitat arquitectònica, amb un gran porxo amb taules de pícnic i barbacoes, situada a peu de l’embassament. Actualment, s’hi desenvolupen activitats esportives i el camí d’accés es troba en bon estat. S’hi permetràen l’edifici existent, lai l’ús d’a situar a la làmina d’aigua. Es completarà amb

