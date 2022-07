​Mor als 83 anys l'actor Paul Sorvino

actor conegut pels seus treballs en la pel·lículai la sèrie de televisió, ha mort aquest dilluns, 25 de juliol, als 83 anys per causes naturals. L'actor havia patit diversos problemes de salut en els últims anys.La seva mort ha estat anunciada pel seu representant Roger Neal en nom de la seva dona,que estava al seu costat quan va morir. "Els nostres cors estan trencats. Mai hi haurà un altre Paul Sorvino, va ser l'amor de la meva vida i un dels millors artistes que mai han aparegut a la pantalla i l'escenari", deia l'esposa de l'actor en un comunicat a les xarxes socials.Pare de l'actriui nascut el 13 d'abril de 1939 a Brooklyn, Sorvino va desenvolupar una dilatada carrera com a actor de teatre, cinema i televisió. Entre els seus gairebé dos-cents treballs, els més coneguts per al gran públic són els del sergent Frank Cerreta de Ley i Orden, sèrie de l'NBC en la quual va aparèixer en un total de 31 episodis, i el del capo de la màfia Pail Cicera en l'aclamada pel·lícula Un dels nostres, dirigida el 1990 per

