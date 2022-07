«Era Artemis», així es prepara la NASA per tornar a trepitjar la Lluna

Maniquí que participarà en la missió Artemis Foto: NASA

LaPer fer-ho, però, abans hi ha un pas previ important: tornar aEs tracta de l'era, el programa que tornarà a portar persones a la Lluna abans de fer el salt al planeta veí. Serà el coet SLS qui inaugurarà aquesta nova etapa espacial, l'"", i ja s'han donat a conèixer les possibles dates d'enlairament.SLS impulsarà laa fer un recorregut al voltant de la Lluna i a tornar a la Terra. Serà un viatge de poc més d'un mes i mig, ja que l'enlairament està previst per al 29 d'agost, el 2 de setembre o el 5 de setembre, i l'aterratge es preveu per als dies 10, 11 o 17 d'octubre, respectivament.Aquest primer viatgetot i que la nau Orión està dissenyada i preparada per transportar humans. Tot i que no inclourà tripulació, els seients de la nau portaran tresque simularan persones. Aniran equipats amb sensors de radicació i s'utilitzaran per ferdeentre la Terra i la nau.Amb la missió "" lesprendran part deli podran sortir a l'espai, i amb "" es preveu que la nau s'acobli a una estació que orbitarà la lluna, Gateway, perquègràcies a un altre mitjà de transport.L'últim simulacre que es va fer amb el coet SLS va ser. Es va detectar una fuga d'hidrogen que no va permetre executar el simulacre amb totes les condicions necessàries i ara, després de solucionar-se el juny passat,"Després de les proves, els equips completaran els tancaments per preparar aquesta secció per al vol", explica la NASA en un comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor