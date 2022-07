La CCMA nomena Sigfrid Gras i Jordi Borda directors de TV3 i Catalunya Ràdio

La tria dels caps d'informatius

Sígfrid Gras, forjat a informatius

Jordi Borda, vinculat al departament d'Esports

El pes del PSC

Problemes de caixa

(CCMA), l'empresa pública que gestiona. El consell de l'ens públic, que presideix Rosa Romà, ha nomenat finalment elsdesprés de cessar el passat abril Vicent Sanchis i Saül Gordillo.Els periodistescontinuaran al capdavant de la televisió i ràdio públiques, respectivament, després d'haver superat el concurs públic i haver estat triats pel consell d'entre les dues ternes de candidats proposats.L'anunci arriba setmanes abans d'encetar el nou curs el pròxim setembre i s'emmarca en la nova etapa de la CCMA presidida per Romà que preténLa sortida de Sanchis i Gordillo va implicar l'ascens en funcions dels seus segons, Sigfrid Gras i Jordi Borda; ara tots dos revaliden el càrrec assumit de forma interina mesos enrereper la comissió de sis experts que havia d'elevar els noms al consell de CCMA.Un cop coneguts els nous noms per dirigir els mitjans públics, la CCMA posa el rumb cap a la "refundació" de l'ens i dels mitjans per garantir-ne laen l'actual context. Elcreada específicament per a l'ocasió han estat els encarregats d'escollir els noms entre els candidats considerats òptims i que hagin presentat candidatura abans del 13 de juny.Pel que fa a, el seu nom ha rebut l'de la CCMA, la qual cosa indica que hi ha hagutentre les sensibilitats polítiques de tots els seus integrants. En el cas de, que des que va arribar Gordillo -proposat per ERC- a la ràdio pública va exercir com la seva mà dreta, elscom a director.Els dos mantindran bona part dels seus equips, però s'espera que(Dani Bramón a TV3 i Natàlia Ramon i Joan Rusiñol a Catalunya Ràdio) després que el cessament dels directors suposés també la sortida dels anteriors responsables d'aquesta àrea: David Bassa a la televisió i Francesc Cano a la ràdio. Aquests últims han estat reubicats en càrrecs directius de la CCMA.Els sis integrants de la comissió que ha avaluat els noms elevats al consell han estat aquests:, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya;, director general del Grup Enciclopèdia i exvicepresident d'Òmnium;, exdegà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL) i exdiputat del PSC;, presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català;, professor i divulgador en tecnologies digitals; i, membre de la Junta del Col·legi de la Publicitat i el Màrqueting de Catalunya i directiva de Time Out.fins que no s'ha resolt el concurs. De José i Carbonell van ser proposats pels consellers promoguts pel PSC a la CCMA; Mas i Abellà, per part dels d'ERC; i Ganyet i Colell, amb l'aval dels de Junts.van presentar els projectes més ben qualificats pels experts. Segons la CCMA nou persones es van presentar per dirigir la televisió i deu la ràdio.Nascut a Barcelona el 1967 i llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona,es va incorporar com aa la delegació dedeel 1991. Ha estatde secció dea lapública i, després, durant més de 10 anys, delegat de Catalunya Ràdio a Madrid. Des del 2012 i fins al 2016 va serfins que el 2016 va ser nomenati director de Continguts i Programes.Del projecte de gestió presentat per Sigfrid Gras, se n'ha valorat especialment lad'una forma coherent i possible, així com la constatació d'un coneixement profund de l'empresa i del sector. Ha plantejat una proposta de transformació i de gestió a partir de l'aposta per unaDel seu perfil personal, s'ha valorat la solidesa de la seva trajectòria i la rellevància de la seva prioritat per al servei públic, el rigor, la pluralitat, la qualitat dels continguts i el compromís ètic.La ràdio pública queda a les mans de(nascut a Castellserà, a l'Urgell, el 1975), llicenciat en Periodisme a la Universitat Ramon Llull. Va començar la seva carrera al diari Segre i als mitjans públics com aa Catalunya Ràdio des del 1999 i fins al 2016, on ha estat responsable de la informació sobre el Barça durant més de 10 anys. Des del 2016 erade Catalunya Ràdio i és també professor universitari. Borda és membre deli ha format part de la seva junta.Del seu projecte de gestió se n'ha valorat especialment el vessant d'amb una visió claramenti integradora per capitalitzar el potencial de lade la CCMA, amb una gran concreció i detall en l'estratègia de producte, distribució, segmentació de les audiències, personalització del contingut i renovació de la imatge, així com en l'àmbit de l'Alde la CCMA hi haproposats per-entre ells la presidenta-,dedel, d'acord amb el resultat de les darreres eleccions al Parlament. La llei estableix que els directors dels mitjans i la resta de directius han de ser escollits per dues terceres parts de l'òrgan directiu. Si no fos possible per desacord intern, es pot fer per majoria simple, però ja en una tercera votació i després de fer evidents els desacords.Elstenien, per tant, laEl reforç de les majories, així com l'obligatorietat del concurs per triar els directors en l'intent de reduir les ingerències polítiques, es va incloure en la modificació de la llei de la CCMA de l'any 2019 per unanimitat al Parlament.El nou consell va afirmar que eli que aquest 2022 pràcticament no hi ha marge de maniobra. Des de Presidència s'apunta que Llorach "va gastar sense adaptar el pressupost". De fet, el secretari de Mitjans del Govern, Oriol Duran, va apuntar a aque l'anterior consell no va adaptar el seu pressupost en conèixer la partida que tocava a la CCMA -de 150 milions d'euros- i durant els tres primers mesos del 2022 s'ha excedit en 50 milions d'euros."En lloc de fer la previsió que tocava,sabent que vindria algú que ho hauria d'assumir", deia Duran. De fet, Romà ha fet una petició per un increment pressupostari, però per ara no saben com es farà. Duran, a més, reclamava un pressupost més alt per a la CCMA: "No podem anar tapant el forat any rere any".

