El jutge condemna l'assetjador de Paula Bonet

El jutge ha condemnat l'assetjador de l'artista. Segons ha explicat l'advocada de l'artista,, l'home té prohibit acostar-se i comunicar-se amb Bonet durant els propers deu anys. El jutge ha condemnat l'home per tres delictes:de violació, esquarterament i mort, i, amb l'eximent de. Al judici,. va al·legar que patia un trastorn mental erotomaniàc.", ha dit Bonet a través de Twitter. "Estem molt contentes per haver pogut fer justícia; en aquesta societat no hi ha espai per a la misogínia", ha dit Vall. L'agressor no entrarà a la presó, tal com reclamava la, que demanava tres anys de privació de llibertat, i la defensa de Bonet, que en demanava quatre. De tota manera, la sentència ha estat celebrada per l'artista, després de tres anys de patiment.L'assetjament va començar el 2019 i des d'aleshores Bonet ha interposat, que no han pogut frenar-ho. La primera denúncia va arribar al gener de 2020. Al setembre del mateix any, Bonet va compartir a les xarxes noves agressions del mateix home, que s'ha arribat a presentar a la porta del seu taller.L'octubre de 2021, l'agressor va entrar finalment adesprés de saltar-se una ordre d'allunyament, i l'artista ho va celebrar a través de les xarxes socials. Poc abans del judici va sortir en llibertat, cosa que va obligar a Bonet a suspendre la seva agenda pública. Arran dels fets, la il·lustradora ha hagut de canviar de taller.

