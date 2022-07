Jordi Cuixart se'n va a viure temporalment a Suïssa

ha anunciat aquest dilluns que se'n va a viure temporalment a. En un acte d'a Sant Just Desvern, l'expresident d'Òmnium ha donat detalls d'una informació que ja circulava en diversos entorns. Cuixart es trasllada per pilotar l'ofensiva internacional d'Òmnium com a president d'(OCRE), amb les denúncies peli amb els recursos al. Alhora, la marxa a Suïssa també s'explica per l'expansió de la seva empresa, que ha obert un centre d'innovació al país.Cuixart ho ha explicat durant la conversa amb, president d'Òmnium, i, co-directora d'Irídia. L'expresident, que ha intervingut per videoconferència des de Fulleda (Les Garrigues), on passa les vacances, ha denunciat que l'Estat ha utilitzat Pegasus per "combatre la dissidència política". Cuixart ha ressaltat que la importància de l'àmbit internacional en la defensa dels drets fonamentals. "Des de la societat civil ens faltava una entitat com OCRE per actuar per incidir en totes aquelles organitzacions de defensa dels drets humans que segueixen amb preocupació el que està passant a Catalunya", ha afirmat.Des de l'indult, fa poc més d'un any, i des que va deixar la presidència d'Òmnium, ara fa cinc mesos, Cuixart s'ha centrat en l'empresa, que té la seu central ai es dedica a fer màquines per al packaging de productes. Sempre s'ha reivindicat com a, i durant el temps que va estar la presó no va poder dedicar-se tant com hauria volgut a la primera d'aquestes dues activitats. Ara, està centrat en obrir la línia internacional de la companyia, que s'està expandint. El centre a Suïssa va en aquesta línia, i persegueix objectius d'innovació i trobar mercats potencials. Cuixart viurà a Suïssa, però no deixarà de venir a Catalunya quan ho consideri oportú.L'expresident d'Òmnium no ha abandonat laa l'entitat. De fet, està a sobre del dia a dia, però sense ficar-se en la feina de la nova junta directiva que lidera Antich. També està focalitzat en les demandes a Estrasburg -el TEDH ja les té totes sobre la taula- i en la líniade l'entitat. En aquest sentit, és president de l'OCRE, amb seu a Brussel·les. Amb el trasllat a Suïssa, l'expresident d'Òmnium vol reforçar la proximitat amb lesen una etapa del procés que estarà marcada per les resolucions que arribin d'Europa.

