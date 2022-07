ERC avisa Junts que «excloure's» de la taula de diàleg «debilita» l'independentisme

enceta unaabans de tancar el curs polític. Els republicans pretenen concloure el mes de juliol amb la represa de la-una reunió que podria ser dimecres a Madrid i en què el Govern hi vol exhibir "acords" en la desjudicialització del conflicte -, per donar recorregut a la negociació entre executius. En la compareixença de premsa posterior a la reunió de l'executiva, la portaveu d'ERC,, ha defensat continuar "" per assolir avenços parcials en l'-sense renunciar a l'objectiu de l'amnistia- i ha fet una nova crida a Junts perquè s'integri a la taula de diàleg. Vilalta ha advertit el soci del Govern que "excloure's" de la negociació "" i li ha recordat que "" renunciar a la defensa de "" que són "majoritaris" a Catalunya.El que no ha concretat la secretària general adjunta d'ERC és si el Govern ampliarà laa la taula de diàleg amb més integrants de l'executiu, tenint en compte queno pensa participar-hi. En l'última reunió, el 15 de setembre al Palau de la Generalitat, hi van ser presents la consellerai el conseller. La portaveu republicana ha traslladat a Junts que el més rendible seria contribuir a "fer passos endavant" en la resolució del conflicte en lloc de "" la taula de negociació".Sobre la concreció de les enteses que es puguin fer públiques després de la reunió d'aquesta setmana a la Moncloa, Vilalta ha recordat que els republicans no aparquen "cap demanda". "", ha apunta la secretària general adjunta d'ERC, que ha demanat "fets" i no "paraules" al govern espanyol. "", ha insistit Vilalta. "És el moment de passar de les paraules, dels compromisos i dels reconeixements a les accions concretes", ha reblat.Sense concretar quin serà el posicionament d'ERC en relació a lani concretar amb quinsel partit sortiria satisfet de la reunió de la taula de diàleg, Vilalta ha posat el focus en la Moncloa. Ha recordat al govern espanyol que el recorregut per resoldre el conflicte polític és "". "Per tant, com més aviat s'hi posin, millor per a tothom", ha recalcat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor