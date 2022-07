El Govern treballa per reunir la taula de diàleg dimecres amb «acords» en la desjudicialització

Setmana marcada per la nova reunió de la, que s'ha de trobar aquesta mateixa setmana. N'ha avançat alguna cosa la consellera de la Presidència,, en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha explicat queel Govern treballa per convocar-la aquesta setmanaamb. Vilagrà, curosa en els detalls, ha apuntat que la data definitiva l'anunciaran els dos governs alhora i "en poques hores".La consellera ha declarat, també, que. I, a banda dels aspectes formals de la mesa amb l'executiu espanyol, ha tornat a reivindicar que s'ha de començar per negociar "elements parcials", però on hi ha "més possibilitat que s'arribi a acords". No ha entrat en detalls, però ha afirmat que "sense, no hi hauria taula" i ha afegit que "treballem en tenir-los,i que la ciutadania vegi la utilitat del procés de negociació".La consellera també ha considerat que Junts hauria de "complir acords, que no són tan antics" i "col·laborar" amb la reunió entre governs. Concretament, s'ha referit al redactat de l', que apuntava, malgrat "l'escepticisme", que. En aquesta línia, ha considerat que "això és el que es tracta, de complir acords, que no són tan antics".D'altra banda, Vilagrà ha explicat que encara, però ha garantit que el conseller Roger Torrent i ella mateixa hi tornaran a ser.

