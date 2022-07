L'onada de calor dona les últimes fuetades

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dl. 12;00 TU a 18:00 TU



➡ Llindar que es pot superar: temperatura màxima extrema



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/D0x2ApiBQ8 — Meteocat (@meteocat) July 24, 2022

La temperatura baixarà els pròxims dies. A banda, augmentarà la inestabilitat i s'esperen ruixats a punts de muntanya de la meitat nord del país. pic.twitter.com/xLy0gBFBkM — Meteocat (@meteocat) July 24, 2022

Trets més destacables del pronòstic per a la setmana vinent👇



🌡🔻Baixa la temperatura i farà la calor que toca.



🌦❓Hi haurà dies amb possibilitat de ruixats, i no només al Pirineu.



🎥Us ho expliquem breument al clip de la predicció setmanal dels diumenges: pic.twitter.com/nquGF6fwsU — Meteocat (@meteocat) July 24, 2022

Després d’un cap de setmana amb temperatures extremes arreu del país, on s’han tornat a superar els 40 graus en alguns punts, la calor afluixarà a partir d’aquest dimarts. Dilluns encara hi ha activat, però, un avís de calor.Per exemple, aquest dilluns a Ponent i el sud del país, el mercuri es pot enfilar fins als 38-39 graus. A la tarda, hi podrien haver alguns ruixats esporàdics, amb tempestes incloses, al sud i especialment al Pirineu.Continuarà el sol però ja començaran a baixar les temperatures. Algunes nuvolades de tarda a la costa central i al Pirineu podrien portar algun ruixat localment moderat.i ja se situarien en paràmetres més propers a l’època de l’any. Augmentaran les nuvolades de tarda al Pirineu i a la costa central i nord, que podrien alguna pluja puntual.Dia molt inestable, amb cel variable amb ruixats, no només de tarda al Pirineu, sinó també al tram sud de la costa catalana., amb pluges que es podrien estendre a la costa central.i tornaran a pujar una mica les temperatures, tot i que lluny encara dels valors que hem tingut aquests dies. Sol amb pocs núvols per acabar la setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor