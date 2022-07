Multitudinari adeu a Núria Feliu a Sants

Entrada del fèretre de Núria Feliu a l’església de Sta Maria de Sants fa uns minuts. pic.twitter.com/ADRoAPx9e3 — La nit dels ignorants (@nitignorants) July 24, 2022

aquest diumenge al vespre deen una cerimònia a l'església de Santa Maria de, al cor del barri, que s'ha omplert amb centenars de persones, algunes de les quals han seguit l'acte des de l'exterior. Actuacions de l'Elèctrica Dharma -també de Sants-, de Marina Rossell, de grups corals i de la família; de l'esbart; dels castellers; poesia i records d'alguns amics han posat el color artístic i humà a l'últim adeu a l'artista.Han assistit a la cerimònia polítics de diverses formacions, entre els quals, amiga de Feliu i que ha estat molt aplaudida quan ha remarcat que era un "honor" poder ser-hi com a presidenta del Parlament de Catalunya. De polítics, també hi han assistit la consellera de la Presidència,; la consellera de Cultura,; el regidor del districte de Sants-Montjuïc del govern barceloní,; altres edils com(ERC);(Junts) i(PP) i l’expresident de la Generalitat, entre altres.L'ara president de la Generalitat,, i l'alcaldessa de Barcelona,, han assistit al matí a la, a la seu del districte de Sants-Montjuïc, queal llarg d'aquesta jornada. Des d'allà, Colau ha anunciat que l'artista tindrà una plaça al barri . Per això, el govern barceloní ja està parlant amb la família, entitats i grups municipals i ara han de veure quina ubicació tindrà.Feliu va morir aquest divendres als 80 anys. El seu taüt ha entrat aquest diumenge a l'església entre aplaudiments pocs abans de dos quarts de nou envoltat d'una estelada.Feliu, nascuda al barri de Sants de Barcelona, tenia una àmplia trajectòria com a cantant i actriu i era un personatge molt popular del país. Va debutar com a cantant el 1965 i va destacar sempre pels seus discs de cançons populars catalanes, boleros i cuplets. Últimament, havia tornat als escenaris en diverses ocasions, com al Barnasants de 2017.

