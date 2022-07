El bo jove de cultura, disponible des d'aquest dilluns: com pots sol·licitar-lo i per a què et servirà

Elper als nois i noies que facin 18 anys el 2022. Ells i elles podran beneficiar-se de l'ajuda deanunciada pel ministre de Cultura i Esport,. El termini per a sol·licitar-lo acaba el pròxim 15 d'octubre. Des d'ara fins aleshores els joves "disposaran d'una àmplia oferta cultural de productes i serveis", ha assegurat el mateix Iceta.Per a demanar el bo cultural,de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Posteriorment, s'incorporarà al procés una clau pin. El bo és una espècie de "targeta moneder", en la qual els joves tindran 400 euros guardatsen activitats i productes culturals. Aquests 400 euros es divideixen en200 euros per a cultura en directe, 100 euros de consum cultural físic -com per exemple llibres- i 100 euros per al consum de productes digitals.Respecte a laamb el bo cultural, el ministre de Cultura ha explicat que la subscripció serà, però que "ningú prohibeix a les plataformes regalar més mesos" dels que s'inclouen amb el bo. "El bo vol fer que els joves s'animin a experimentar amb productes i serveis culturals", ha manifestat Iceta.Així mateix, el titular de Cultura ha assegurat que, com que es tracta d'una subvenció, ha de ser "absolutament transparent" i com "és una important quantitat de diners públics, el Ministeri ha de vetllar pel seu bon ús". Amb tot, Iceta ha animat els joves a fer-se amb la seva identitat digital i apuntar-se, abans del 15 d'octubre, per a ser beneficiari d'aquests productes i serveis culturals. Personalment, ell ha reconegut que en el seu equip estan "molt preparats per a corregir, ajudar i informar" i ha afirmat queaixí que ha explicat que els beneficiaris "poden decidir esperar un temps per a gastar el bo".La idea del ministeri és que, encara que això "dependrà dels governs que hi hagi". En aquesta línia, Iceta ha detallat que "per a l'any que ve tenim una certa garantia i en el pitjor dels casos en què no hi hagués Pressupostos, la pròrroga pressupostària ens permetria continuar endavant amb el bo", ha afirmat. "Nosaltres ens proposem mantenir aquest bo i ens sembla raonable tenir", ha sostingut.En referència a la quantia de la dotació del bo, de 400 euros, Iceta ha precisat que, que té un bo de 300 euros,, que el té de 500. Vist l'escenari, van decidir situar-se "en aquest entorn".El bo culturalperquè, segons el ministeri, té "molt potencial de creixement, barreja tecnologia, moltes maneres de crear i, en moltes ocasions, és laper als més joves, ja que a través del videojoc descobreixen pel·lícules, llibres o personatges històrics", ha detallat, Iceta. Del bo han quedat, definitivament, exclosos els toros.

