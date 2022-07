Mor als 81 anys Mariona Creus, la presidenta de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell

⚫ Molt trista per la pèrdua de la Mariona Creus. Vam compartir molts moments bons i moments complicats, vam aprendre juntes i no van faltar els riures

Marxa una gran professional i una millor persona. Tot l'escalf als seus familiars i amics i a tots els companys del @parctauli pic.twitter.com/eKKzajt7gh — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) July 24, 2022

Referent en el món de la infermeria a Catalunya

Referent en la història de la infermeria a Catalunya, Creus va ser presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres de Barcelona (COIB) entre els anys 2002 i 2011, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i directora del departament d'Infermeria a l'Hospital General Vall d'Hebron (1988-2000), entre altres càrrecs de responsabilitat a la sanitat catalana. "Molt trista per la pèrdua de la Mariona Creus. Vam compartir molts moments bons i moments complicats. Marxa una professional i una millor persona", ha lamentat l'alcaldessa de Sabadell,, al seu perfil de Twitter."Mariona Creus ha estat una infermera de Barcelona compromesa amb la professió fins al darrer moment. Va aconseguir modernitzar i professionalitzar el Col·legi, posant les bases del que avui és la corporació", ha afegit el COIB, que a finals de maig va lliurar-li la distinció deper les seves aportacions cabdals a la millora del desenvolupament de la professió infermera al llarg de tota la seva carrera professional.Mariona Creus (Sabadell, 1941) es va formar com a infermera a l', i també era ​​màster en Gestió d'Infermeria per la Universitat de Barcelona i màster de Recerca en Cures per la Universitat Complutense de Madrid. Després d'exercir durant els seus primers anys com a infermera en diferents àrees quirúrgiques i a l'atenció primària, va ser directora infermera de l'Hospital la Salut de Sabadell i de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, responsable d'Infermeria de la Secció d'Infermeria del Departament de Salut, directora d'Infermeria de l'Hospital Vall d'Hebron i assessora de l'Institut de Ciències de la Salut per al Llibre blanc de les professions sanitàries.i va ocupar el càrrec de(ANDE). Va ser patrona i vicepresidenta de la Fundació Ictus, i fundadora i consellera de l'Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI), entre altres. També, va participar com a ponent en congressos nacionals i internacionals i va publicar en diverses revistes acadèmiques i professionals. Creus va rebre eli el reconeixement de l'Associació Nacional de Directius d'Infermeria i de l'Escola de Santa Madrona.A més a més, va ser sòcia emèrita de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i les Balears i va ser. Des del 2020 era presidenta del Consell de Govern del Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell.

