Catalunya crearà una Indicació Geogràfica Protegida pròpia de pernil serrà

La Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia -depenent de lade Catalunya- treballa perquè(IGP). Aquesta és l'alternativa amb la qual ha donat el Govern per a desmarcar-se de la IGP que vol impulsar l'executiu espanyol per a tot l'Estat, incloses les illes.El gener, el ministeri d'Agricultura va aprovar tirar endavant aquesta distinció, però des d'aleshores, ha rebutcarni, quelcom que podria fer que el govern liderat per Pedro Sánchez fes marxa enrere.de pernil serrà -de porc blanc-, una és a Serón (Almeria) i l'altra a Trevélez (Granada).En canvi, a casa nostra,, a priori,, representat per la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC). Contràriament a l'espanyola,, són les següents: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Anoia, Berguedà, Bages, Cerdanya, Garrigues, Garrotxa, Gironès, Noguera, Osona, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Pla de l’Estany, Pla d’Urgell, Ripollès, Segarra, Segrià, Selva, Solsonès, Urgell, Vall d’Aran, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Tot, des de l’entrega de la matèria primera a l’empresa fins a la curació total del pernil i el seu llescatperquè sigui considerat de la IGP.El Govern també ha establert un mètode específic de preparació i curació del pernil perquè s'inclogui dins de la distinció. "vincula el producte amb la zona geogràfica, basant-se en la reputació històrica, en la climatologia de la zona, ena les matances del porc tradicionals i en l’ofici de cansalader d’aquesta zona i, en les formes específiques de consum".Per a la Generalitat, el pernil salat és un element important de la gastronomia catalana, un fet que "queda palès en la fusta d’embotits, en la qual sol tenir presència el pernil, i en". Aquí podreu llegir el futur plec de condicions que l'executiu català ha fet públic perquè el pernil serrat es consideri d'IGP catalana.No obstant això, de moment, tant la IGP catalana com l'estatal sóni, en cas que prosperin, qui tindrà l'última paraula serà la

