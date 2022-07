Rússia ataca amb míssils el port d'Odessa el dia després de l'acord per a l'exportació de cereals

Altres notícies que et poden interessar

El portaveu del Ministeri de Defensa ucraïnès, Oleg Nikolenko, ha denunciat unaquest dissabte contra el, la principal ciutat marítima del país. Com ha recordat, l'atac arriba el dia després que Ucraïna i Rússia tanquessin davant de l'ONU i de Turquia, que feia d'amfitriona, un acord per facilitar l'exportació de cereals que han quedat atrapats arran de la guerra –22 milions de tones– i dels quals depenen milions de persones arreu del món.Nikolenko ha afirmat que l'atac amb míssils suposa "trencar les promeses" i ha responsabilitzat Rússia en cas d'una "L'alt representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors,ha condemnat el bombardeig contra "un objectiu crucial per a l'exportació de gra el dia després de la firma dels acords d'Istambul". "És particularment reprovable i demostra de nou el menyspreu de Rússia cap a la llei internacional i els acords", ha afegit.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor