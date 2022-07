Un de cada quatre municipis catalans té més autònoms que assalariats: on són majoria?

Les comarques amb més autònoms

Pobles amb quasi un 100% d'autònoms

Més detalls per activitat productiva

Aquesta setmana s'ha certificat un canvi històric en les quotes dels autònoms , els quals cotitzaran des del 2025 en funció dels ingressos, en 15 trams. Unes modificacions que afecten directamentque es troben en aquesta situació, a l'entorn del 17% de la població treballadora. Tot i això, a pràcticament, especialment en pobles petits o allà on l'agricultura hi té més pes, tal com es pot comprovar al següent mapa.En concret, es tracta deal conjunt dels Països Catalans -excloent la Catalunya Nord, d'on no es disposa de dades-, mentre que, a 22 més, hi hauria tants autònoms com assalariats. D'aquests, la majoria són de, on 232 tenen majoria de treballadors inclosos al règim especial de treballadors autònoms (RETA), un 24,5% del total. Al, hi ha 90 municipis en aquesta situació -el 19,9% del total-, mentre que a les, tan sols un,. En canvi, hi ha més autònoms que assalariats al 43,5% de municipis de la-és a dir, a 27-, on tenen més pes.A què es deu això?, presidenta d'Autònoms Pimec, assenyala en un primer terme l'elevat pes que té aquest tipus de treballador en sectors com, més present als pobles. Tot seguit, però, també apunta que els negocis d'altres sectors són més petits també a municipis de menor mida, on s'articulen sovint també a l'entorn d'un o diversos autònoms. "El col·lectiu autònom, ja que, a l'hora de proveir-lo de serveis en tots els àmbits -com restauració o reparacions-, alses fa sovint a través d'autònoms o microempreses", exposa.En aquest sentit, apunta que normalment, fins i tot a aquelles comarques amb més pes d'autònoms, el percentatgerespecte a la resta de municipis. Per mantenir aquest nervi local, per tant, reclama "polítiques de, no només econòmiques, també d'infraestructures com internet, que no funciona arreu, o de carreteres per comunicar-se". A nivell d'activitat econòmica, en tot cas, és diferent mirar-s'ho en termes relatius que absoluts, ja que, si bé més de dos terços dels treballadors agraris són autònoms, aquests sumen quasi 38.000 persones arreu dels Països Catalans, molt per sota delsEn termes globals, elés aquell que dona feina a més autònoms, també amb forta presència l', elso el, per bé que igualment són molt nombrosos els treballadors d'aquest col·lectiu a la. En són més de 130.000 als Països Catalans, prop d'un terç del total (i quasi el 40% al País Valencià i les Illes Balears).Bach recorda, en aquest sentit, que "molts dels actors que participen en la construcció d'un habitatge, com, són empreses individuals diferents entre si". Tot i això, en aquest sector "el treball en xarxa entre aquestes és molt habitual", ja que saben amb qui s'entén més a l'hora de triar companys d'obres. En canvi, el pes dels autònoms, ja que la dimensió de cada unitat de producció sovint és més elevada. Així i tot, hi ha més de 65.000 autònoms a la indústria manufacturera i un 11% del tota a la indústria extractiva.La presència d'autònoms per sectors d'activitat a l'àmbit municipal i comarcal només es pot consultar per a Catalunya, gràcies al treball de l'Institut d'Estadística de Catalunya () a partir de les dades de la Seguretat Social. I en línia amb allò exposat per Bach, laés la comarca amb un major pes dels autònoms, els quals suposen, el 45,9%.No només per l'elevat pes que hi té l'agricultura -hi ocupa una de cada cinc persones-, sinó perquè més de la meitat del sector de la construcció i més d'un terç als serveis són autònoms, precisament per l'escassa dimensió dels seus negocis. La segueixen altres comarques poc poblades com el(39,6% d'autònoms), el(38,4%) i les(35,3%), mentre que, en sentit contrari, se situen a la cua el(10,7%), el(12,1%), el(12,9%) i el(14,7%).Evidentment, en tot cas, la torna es capgira si s'observen les dades en termes absoluts, amb quasi 175.000 autònoms al Barcelonès, més de 100 cops els 1.555 de la Terra Alta. A nivell sectorial, a més d'aquesta darrera comarca, n'hi ha tres amb més d'un 90% dels treballadors agrícoles com a autònoms l', eli el Pallars Sobirà. Quasi el 40% dels ocupats a la indústria d'aquesta darrera comarca també són autònoms, de fet, així com el 70% dels de la construcció al Priorat o més del 35% dels del sector serveis al-a més de la Terra Alta.Cal tenir en compte que, per mantenir el secret estadístic, les dades s'ofereixen arrodonides a múltiples de 5, així que són aproximades, un fet que fa menys precís l'anàlisi municipal en especial a pobles petits. Tot i això, entre aquells casos esmentats amb majoria de treballadors autònoms en destaquen alguns on aquests són pràcticament hegemònics, com(Berguedà),(Segarra),(Solsonès) oD'entre els municipis amb més de la meitat de treballadors autònoms, els més grans són(Terra Alta) i). En canvi, si es posa la lupa en els municipis amb més de 20.000 habitants ocupats, els que tenen major percentatge d'autònoms són, tots per damunt del 17% del total.Ara bé, la imatge de l'autònom com a persona física que treballa per lliure no és fidel a tot el col·lectiu, ja que, segons explica Bach, també hi poden estar donats d'alta, familiars registrats com a col·laboradors o, per defecte, els. De fet, els autònoms que realment són només persones físiques arriben escassament als 600.000, als Països Catalans, i en el cas de Catalunya, dels 559.123 registrats al RETA, escassament 334.865 són persones físiques. Un 85,9% d'aquests paga araBach es mostra satisfeta amb la música global de la reforma del sistema de quotes, pel fet que es passi a pagar pels rendiments nets o per haver fixat elen tres anys. Però, precisament, lamenta que s'ha centrat sobretot en la casuística de la figura de l'autònom com a persona física, quan aquest és uni afirma que no s'han tingut en compte alguns condicionants de les unitats amb diversos socis. En el cas de les societats laborals, per exemple, computaran com a rendiments no només la nòmina, sinó també els beneficis de la societat o els interessos del préstec personal dels socis, però només en aquells que són autònoms i hi treballen i no en el cas dels socis que només hi aporten capital. "Això genera dificultats entre socis i cal millorar-ho", reflexiona Bach.La diversitat en el col·lectiu, per tant, no és només palpable a nivell de presència territorial i sectors econòmics, sinó també amb la vinculació o no amb altres socis, o fins i tot en si l'autònom té(és el cas del 18,2% d'autònoms a Catalunya). Per a una anàlisi més detallada de la presència en cadascuna de les branques de producció, les següents taules interactives permeten consultar quants autònoms treballen en cadascuna lesa cada municipi de més de 5.000 habitants i quants en cadascuna de lesen ciutats de més de 50.000 habitants i al conjunt de Catalunya.Pel que fa a la divisió d'activitats econòmiques, la qual permet una concreció molt elevada, aquella on hi ha una major quantitat d'autònoms a Catalunya és el(75.355), seguit dels serveis de(50.060) i les activitats especialitzades de la construcció (47.150), però també n'hi ha molts a la(21.685) o a l'(15.670), per exemple. En canvi, la quantitat d'autònoms és pràcticament nul·la al sector, elo al, tal com es pot comprovar seguidament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor