Catalunya va reciclar el 47% dels residus generats el 2021

A Catalunya es van generar, dels quals gairebé 1,9 milions,per a ser reciclats. Així ho ha explicat aquest divendres l'Agència Catalana de Residus. Respecte l’any 2020, s'ha millorat en tres punts percentuals, però encara no es compleix amb els objectius marcats des de la Unió Europea, que demana reciclar la meitat dels residus. La, amb el. Les dades responen a la implantació d’un model que combina el porta a porta i els contenidors tancats en 22 municipis.A la Conca de Barberà la segueixen el, amb una taxa de recollida superior al 68%, mentre que a la cua del llistat s’hi troben lai l’. Segons el director de l’Agència Catalana de Residus,, l’exemple de la Conca ha “d’esperonar” altres comarques a aplicar aquest model de recollida i millorar resultats.L’organisme fa una crida a les comarques i municipis per adoptar, com podria ser el porta a porta o els contenidors tancats. De fet, les dades de l’ARC en relació amb el 2021 mostren que s’ha reciclat més i millor en aquells municipis on s’ha implantat el model de porta a porta, amb. Peraire ha posat el focus en les localitats amb més població i de retruc, que generen més residus, com és el cas de l’àrea metropolitana de Barcelona, que es troba penúltima en el llistat de zones del país pel que fa al reciclatge.Algunes grans ciutats, com és el cas de, ja es troben en fase d’implantació d’aquests sistemes per millorar els registres de reciclatge. D’altra banda, algunes capitals de comarca, com és el cas de, ho fan a petita escala, a través dels barris. Una situació que Peraire ha celebrat com una eina per acostar-se a les peticions de la directiva marc de residus de la UE.El director de l’Agència Catalana de Residus, Isaac Peraire, també ha remarcat la importància d’apostar per unesque incideixin en el canvi de mentalitat de la societat, posant èmfasi en la reducció de generació de residus i la correcta separació de la brossa en origen. Paral·lelament, des del govern català es treballa en la, que segons Peraire, hauria d’estar enllestida la pròxima primavera i anirà lligada a un pla de gestió de residus i d’infraestructures.En el cas de la Conca de Barberà, eli laes van aplicar l’any passat de forma pionera en 22 municipis, 15 dels quals van optar per instal·lar contenidors intel·ligents. Els set restants treballen amb el. Segons el conseller del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Marc Roca, ara es pretén normalitzar aquests registres i en cas de ser possible, millorar-los encara més.

