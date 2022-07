Borràs remarca que si el Parlament la suspèn pel cas de la ILC no haurà d'abandonar el càrrec

La presidenta del, ha explicat que si la mesa decideix que se l'ha depel seu cas judicial -està a les portes del judici oral i la Fiscalia li demana sis any de presó-, no vol dir que hagi d'"abandonar el càrrec". Segons ha, simplement "algú la substituirà mentre duri" la mesura.i la ja han demanat que s'aparti , tot i que ella no té cap intenció de dimitir. En aquests termes s'ha pronunciat durant l'entrevista d'aquest divendres a RTVE, on ha defensat la sevasobre el cas de l'adjudicació dels contractes quan dirigia la(ILC), i ha insistit que no té cap intenció de dimitir.D'altra banda, la presidenta del Parlament ha afirmat que el portaveu adjunt de Junts a la cambra, i vicepresident del partit,, no va cometre cap "agressió" contra una periodista del FAQS de TV3 : "No va passar el que es diu que va passar". Segons quatre testimonis recopil·lats per, Dalmases va intimidar la periodista, amb qui el diputat ja ha admès una "discussió encesa" Borràs va notar aquest dijous la pressió del Parlament. Ja sap que ERC i la CUP demanaran que s'aparti pel cas dea la ILC -les dues formacions han ensenyat les cartes en els darrers dies-, i ara també és conscient que una àmplia majoria de la cambra no està disposada a fer la vista grossa amb Dalmases. Nou front de desgast per a la presidenta. Els grups parlamentaris d'ERC,i la CUP li han enviat una carta perquè emprengui "" contra el vicepresident de Junts si es demostra que ha vulnerat eldels diputats per l'episodi del FAQS. El pas fet per les quatre formacions arriba després que aquest diari hagi documentat que Borràs va contactar amb la periodista intimidada per reclamar-li que disculpés Dalmases en públic, amb la intenció de tancar el cas . Les peticions de la presidenta del Parlament no van ser ateses.En la missiva enviada a Borràs, les quatre formacions -que sumen més de vuitanta diputats de la cambra- reclamaven unaper tal d'escatir l'abast de la conducta del diputat. Recordaven també que la conducta de Dalmases ha estat "" pel, elde laCCMA, eli el. En la motivació de la carta, els grups parlamentaris fan constar que les queixes pel comportament del diputat no es limiten a l'episodi del FAQS sinó que "periodistes de diversos mitjans han descrits fets similars", tal com ha documentat NacióDigital Poc abans que el document es fes públic,havia aprofitat una intervenció al ple d'aquest dijous per referir-se als fets. El diputat, que primer va treure ferro a l'incident i l'endemà es va disculpar davant de qui s'hagués sentit ofès, ja ha admès que es va produir unaamb la periodista, per bé que l'ha emmarcat en un contexti periodístic. El vicepresident de Junts va assenyalar que té "estima" per la treballadora del FAQS, i ha assegurat ser víctima d'un "circ" i d'un "linxament" que considera "difícil de justificar". El cas ha remogut el Parlament i també Junts, on se li obrirà -a petició seva, segons fonts oficials- un expedient informatiu, a banda de ser apartat de ser portaveu a la comissió de la CCMA

