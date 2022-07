Alsina defensa la continuïtat de Junts al Govern: «Es necessita estabilitat»

La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert,, ha defensat que Junts no ha de marxar de l'executiu català presidit per Pere Aragonès, en una entrevista realitzada al diari Ara. "La millor manera de fer valer el programa electoral és ser al Govern. Per tant, jo crec quei, a més a més, hem de tenir més lideratge. Es necessita estabilitat i seguir fent la feina", ha argumentat la responsable de l'acció exterior de la Generalitat.Preguntada sobre què en pensa de la, Alsina ha dit que és una "operació de màrqueting polític" per fer veure que el conflicte està "canalitzat de manera interna". I pel que fa al cas de la presidenta del Parlament,, la consellera ha dit que la presumpció d'innocència és un dret fonamental. Alsina defensa que perquè la taula de diàleg funcioni ha de tenir "objectius molt clars, un calendari i metodologia"."Això no ho hem vist fins ara", ha afegit. La consellera d'Acció Exterior, queha dit que no descarta afiliar-se al partit perquè cada dia s'hi sent més còmode. I preguntada per la llista de Junts per Barcelona, ha admès que li encantaria que l'encapçalés. Però ha afegit que l'última decisió la té l'exalcalde.

