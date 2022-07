Els EUA detecten el primer cas de pòlio en una dècada

L'estat de Nova York ha detectat aquest dijous el primer cas de pòlio en una dècada. En concret, les autoritats sanitàries han assegurat haver descobert un cas d'aquesta malaltia, considerada erradicada des de l'any 1979, a la ciutat de, a la zona nord de les ciutats de Nova Jersei i Nova York. El darrer cas que els EUA havien detectat d'aquesta malaltia es remunta al 2013. Se'l considerava excepcional, però ara les autoritats han demanat a la població extremar la preocupació.Laés una malaltia infecciosa molt contagiosa. El país americà va aconseguir erradicar-la gràcies a una campanya de vacunació massiva durant la dècada dels anys 50 i 60 i, encara que sigui de contagi molt alt, es considera improbable que apareguin més casos en les pròximes setmanes perquè vacunar-se de la pòlio forma part del pla obligatori de totes les escoles. Precisament, la preocupació de les autoritats sanitàries dels EUA se centra en les persones immigrants o les que arriben d'un altre país i no han estat vacunades contra la pòlio.La poliomelitis és una malaltia vírica que afecta el sistema nerviós de manera molt severa i. Penetra a l'organisme especialment per vies orals, gairebé sempre per contagi a través de les mans que han estat en contacte amb restes o matèria fecal d'una persona infectada.

