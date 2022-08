Aire condicionat o ventilador: pros i contres

L'estalvi econòmic, clau

Les implicacions mediambientals, a tenir en compte

Efectes per la salut dels usuaris

. És el dilema de moltes llars quan la calor estreny. Ambdues alternatives tenen beneficis i desavantatges depenent de la persona, el moment i el criteri que predomini. En aquest últim aspecte, l', lesi elspoden determinar la decisió final.En primer terme, si més no, cal tenir clar que l'aire condicionat té la capacitat de refredar l'ambient, mentre quei fa descendir la sensació tèrmica prop de 5 graus. Això pot ser suficient fins a determinades temperatures, però difícilment permet que els seus efectes s'apropin al benestar que possibilita l'aire condicionat.El ventilador també té avantatges. Referent a l'aspecte econòmic, sobretot.per dos motius: requereix una menor inversió inicial, ja que el seu preu mitjà és molt menor que el d'un equip d'aire condicionat; i el seu consum elèctric és fins a un 90% més baix.A més, cal afegir elde l'aire condicionat -menys en el cas dels portàtils-. Per no parlar de les complicacions que implica el procediment quan topa amb, quan l'habitatge és de lloguer o quan la inversió no es vegi compensada. Els ventiladors, en canvi, no requereixen cap mena d'instal·lació -menys en el cas dels de sostre, tot i que es tracta d'un treball més senzill-. Les torres portàtils d'aire condicionat estalvien aquest procés d'instal·lació, però consumeixen gairebé el doble.. El baix consum energètic no només redueix la factura, sinó que també la producció de gasos contaminants, responsables del canvi climàtic. L'ús excessiu de l'aire condicionat, al seu torn, contribueix a l', que consisteix en l'acumulació d'altes temperatures a les grans ciutats. Aquest fet fa que es produeixi un cercle viciós, en què l'illa de calor condueix als usuaris a fer servir més mitjans artificials de refrigeració.Laexplica que "són causats per l'ús inadequat de l'aire condicionat". Aquest mal ús es realitza quan es posa l'aire massa fred. Sobretot quan dormim, moment en què la temperatura corporal descendeix. També quan es produeixen canvis bruscos de temperatura, que impedeixen que el cos es pugui aclimatar. A més,, el qual pot provocar irritació en els ulls i la gola, a banda de deshidratació.. En ambients molt secs, pot ser ineficaç per a fer baixar la sensació tèrmica. I pitjor encara: podria tenir un. Disposar d'un humidificador és essencial en aquests casos. En cas de dormir amb el ventilador encès, cal procurar disposar-lo a una distància prudencial i que el flux d'aire no apunti de manera constant sobre la persona. La brisa que generen les seves aspes origina que es ressequin els teixits interns de la boca i el nas, el qual pot conduir a patir irritació, rinitis i altres problemes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor