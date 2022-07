La llengua retrocedeix a les facultats de dret: només 2 universitats fan més del 50% en català

Els percentatges de presència del català a les facultats del país Foto: Plataforma per la Llengua

La presència del català a les facultats i els graus de dret del país segueix reculant a marxes forçades. Un estudi de Plataforma per la Llengua ha analitzat totes les universitats de Catalunya que imparteixen aquestes carreres i ha determinat només són en català el 38% de les hores dels graus i el 28,7% de les del màster. A través del seu estudi, també mostren quin és el nivell de llengua que s'utilitza a les facultats privades o públics: els primers fan, de mitjana,Molts d'aquests percentatges, però, segons l'anàlisi, ni tan sols es pot comprovar que s'imparteixen. De fet, desenes de queixes arriben anualment a la Plataforma - com també ho va mostrar aquest diari en un reportatge - per criticar el fet que assignatures ofertades en llengua catalana acaben impartint-se en castellà.Només lapermet estudiar tot el greu de manera íntegra en català en la seva oferta. Cap de les altres facultats catalanes que ofereixen el grau de Dret o algun dels seus derivats, també els màsters, permet fer-ho totalment.són les que ofereixen més grups de dret en la llengua oficial del país, ja que n'ofereixen com a mínim un en català en gairebé totes les troncals, però la majoria de grups són de docència en castellà. El gràfic també mostra les universitats restants i els seus percentatges.Pel que fa a la, tot i que són de les que imparteixen més hores en català, no tenen un grup en català en més de la meitat de les assignatures troncals. Si mirem la presència de la llengua en l'àmbit judicial, els llindars cauen de manera estrepitosa. El 2021 edels últims vint anys: només es van emetre en català el 6,9%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor