ha presentat aquest dimecres des deel fitxatge estrella de l'estiu:. Però el president del Barça no s'ha conformat ni amb el català ni amb l'anglès, sinó que ha volgut dedicar al davanter unes paraules amb el seu idioma natal, el. "Benvingut Robert al Barça, gràcies per ser amb nosaltres", ha dit Laporta.La reacció de Lewandowski ha estat dibuixar un somriure per acabar aplaudint el president amb cara de convenciment. Ja en, Laporta ha assegurat que l'exdavanter del Bayern ha fet uns "grans esforços" per poder aterrar ali ha reivindicat que la seva incorporació és un pas més per retornar el club on es mereix.El Barça va anunciar el seu fitxatge després de diverses setmanes de negociacions, amb una xifra que s'ha tancat en 45 milions d'euros fixos més cinc de variables. D'aquesta manera, Laporta ha aconseguit fer realitati, amb el polonès, signarà eldesprés de les arribades de Christensen, Kessié i Raphinha, a més de la de Pablo Torre, que en principi tindrà fitxa del filial.Davanter i golejador de rendiment immediat, Lewandowski serà una nova i atractiva opció per l'estratègia futbolística del tècnic, que demanava ampliar la capacitat d'atac de l'equip. Amb ell,

