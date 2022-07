La CUP demana la compareixença de Borràs i Dalmases per l'incident amb una periodista del «FAQS»

La CUP ha demanat la compareixença de la presidenta del Parlament,, i del diputat de Juntsa la comissió de control de(CCMA) perquè donin explicacions sobre les informacions publicades per NacióDigital i eldiario.es que detallen ladel dirigent de Junts a una periodista del FAQS arran de l'entrevista a Borràs del 9 de juliol. La líder de Junts també va presenciar l'escena en què Dalmases va agafar pel canell la periodista per retreure-li algunes de les preguntes.Els cupaires també volen la compareixença del director del, i dels directors de, dei de l', arran de les informacions que apunten que De Dalmases també va pressionar altres periodistes dels mitjans públics, pressions revelades també per aquest diari No és l'únic partit que ha demanat explicacions al diputat.reclama a Junts que s'assumeixin "" per la conducta intimidatòria de Dalmases. Els republicans insten Junts a donar una resposta que per ara no s'ha produït. També s'han sumat al moviment d'de portar el cas a la mesa del Parlament perquè, en base al codi de conducta dels diputats, s'elabori un informe que pot comportar sancions."L'actitud del diputat Dalmases pot haver contravingut, com a mínim, les", assegura ERC en un comunicat en el qual titllen d'"intolerables" la conducta de Dalmases, que ha estat confirmada per la direcció del programa i condemnada tant pels comitès de TV3 com per les organitzacions de periodistes. L'article 8 del codi d'obligat compliment per part dels diputats recull que els diputats han de "tenir cura de l'actitud, el llenguatge emprat i el tracte envers els professionals de la informació" per tal de preservar la "dignitat de la institució parlamentària".El mateix Dalmases ha demanat, segons ha informat Junts en un comunicat, ha demanat deixar de ser, temporalment, portaveu de la formació a la comissió de control de la CCMA. En el mateix comunicat s'explicita que Dalmases ha sol·licitat a l'executiva del partit que s'obri un expedient informatiu "per tal d'aclarir i poder rebatre i defensar-se de les acusacions aparegudes en mitjans de comunicació i xarxes socials", les quals considera que són. En la propera reunió de la direcció nacional se sotmetrà a aprovació l'expedient informatiu i la direcció del grup parlamentari proposarà un nou portaveu en funcions de la comissió.Segons diverses fonts consultades per, sectors de la formació pressionen perquè la-fins ara silent- es reuneixi ja per abordar el cas. De moment, això sí,, i ara l'horitzó és la, previsiblement dilluns vinent. Els suports públics al diputat han estat escassos al llarg de les últimes hores, i laper reunir la direcció va en la línia del malestar per la repercussió del cas, que ha impactat en els mitjans públics . "La direcció s'hauria de reunir ja", remarca un dels consultats.

