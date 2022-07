TV3 estrenarà a la tardor un «late show» diari presentat per Joel Díaz

presentarà a partir de la tardor vinent el noudiari de. La cadena recupera, així, "un dels gèneres d'humor amb més tradició a la televisió de tot el món", reinventat per a l'ocasió "en un format descarat especialment adreçat al públic jove", segons afirmen els responsables del canal.El programa preveu posar un èmfasi especial en la projecció a les xarxes socials. A banda d'encapçalar el programa televisiu diari, Díaz continuarà les col·laboracions habituals ade. Zona Franca combinarà el monòleg, les entrevistes o els esquetxos en directe amb el to "transgressor" del presentador, i incorporarà "els talents més atractius del panorama de la comèdia catalana".Un dels objectius de Zona Franca és acollir "el millorcatalà" i, en paral·lel, servir com a viver dels nous còmics dels propers anys. TV3 produirà l'espai en col·laboració ambBeat, productora de nova creació orientada a l'entreteniment a televisió, OTT, ràdio i digital. Els fundadors, ambal capdavant, són productors, directors i guionistes especialitzats en formats d'humor i entreteniment ai l'Estat.

