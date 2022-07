Desallotjada una platja de Barcelona per un possible artefacte explosiu

Queda restringit l'accés a la platja de Somorrostro per treballs de la @guardiacivil en l'àmbit marítim.

Informarem quan es pugui accedir. pic.twitter.com/WpBUDRQ7Zs — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) July 20, 2022

Ladeha desallotjat i ha precintat una part de la platja delmentre s'investiga la presència d'un possibleexplosiu. Segons ha avançat betevé, l'avís s'ha donat aquest dimecres al matí i un equip especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil s'ha desplaçat en llanxa al lloc dels fets per captar fotografies.L'objecte en qüestió, segons detalla el mateix mitjà, es troba just en el punt on trenquen les, aproximadament a un metre de la. Precisament, el fet que el possible artefacte se situï en aquest punt en dificulta les tasques per poder identificar-lo.Per ara, es coneix que és circular i que té un diàmetre de mínim uns 50 centímetres. Ara, un equip expert enexplosius subaquàtics es desplaçarà fins a la, que es preveu que estigui tancada possiblement fins aquest dijous.

