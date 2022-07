Compte si et trobes amb això a la bústia: és una estafa i no n'has de fer cas

📬 Abres el buzón y te encuentras una carta ✉. La lees y ...

¡qué sorpresa! Dice que te ha tocado la lotería. Y sin jugar... ¿Qué suerte? #NoPiques es una #estafa tan grande como una catedral. Fíjate bien y lo comprobarás#Vacaciones2022 🌅 pic.twitter.com/cqlxKwsmPc — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 17, 2022

La Guàrdia Civilque et pot arribar a través de la bústia del teu domicili. Sí, com ho llegeixes, per carta convencional. En un missatge al seu compte oficial de Twitter, el cos policial espanyol ha assegurat que aquesta pràctica duta a terme per lladresperò ha tornat a aparèixer. Per això mateix demanen a la població estar a l'aguait per saber identificar la carta malintencionada.El procediment és molt senzill: algú obre la seva bústia i s'hi troba una carta que sembla oficial provinent de(els encarregats de gestionar tots els jocs d'atzar, com la. La carta duu el segell homologat de la institució, però res més lluny de la realitat.En el text asseguren que la persona que la rep ha guanyat un premi encara que no hagi participat en cap sorteig.els lladres escriuen a la missiva que cal trucar a un número de telèfon o respondre a un correu electrònic. És a partir de llavors on tot es complica.Gràcies a aquestes trucades o correus, els lladres aconsegueixen les dades personals de la persona i així poden procedir a robar-li el compte bancari o altres possesions que es fan servir a través d'aquests detalls. A més, la carta que han mostrat de laestà en anglès i per això pot confondre a la persona que l'envien. Des de Loterias y Apuestas del Estado sempre han reivindicat que només es pot jugar, aconseguir premis o guanyar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor