«Si el Montsec no estigués tancat, estaríem parlant de víctimes mortals a l'incendi»

Pla Alfa per avui 20 de juliol pic.twitter.com/43SOlezo3D — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 20, 2022

. Així s'ha pronunciat en una entrevista a El món a RAC1 l'inspector en cap dels Agents Rurals,, en relació a l'incendi que afecta la zona i a les restriccions a la serra del Montsec arran de l'aplicació del. Mur ha explicat que el fet que el massís estigués tancat -i per tant no hi haguésa la zona- ha evitat que es produïssin mals majors.Per altra banda, el cap dels Agents Rurals ha obert a la portaper l'alt risc d'incendi. "Sense cap dubte, s'hauran de prorrogar les mesures restrictives i ela l'espera que millorin les condicions". A més, Mur ha assenyalat que "Així mateix, l'inspector ha explicat que aquest divendres hi haurà una reunió delon es valorarà si cal endurir les mesures i incorporar més municipis al nivell 3 del pla Alfa i tancar més espais naturals.De moment, sis municipis dels 14 del Pallars Jussà continuen en aquest nivell d'alerta aquest dijous, activat des del passat 15 de juliol . Són

