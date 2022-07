La Festa Major de Gràcia recupera la normalitat amb 23 carrers guarnits i més de 900 activitats

Les places del Sol i del Diamant, els carrers Verdi i Joan Blanques, així com la resta del barri de Gràcia tornaran a omplir-se de gom a gom com és habitual durant la seva festa major. Aquest any,, ja amb la normalitat i el. La programació de lainclourà la tradicionalper als diversos tipus de públic. L’expresidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia,, en serà la pregonera.Tant la Fundació com el Districte de Gràcia han treballat conjuntament durant tot l’any perquè tothom que passi pel barri pugui gaudir “d’un”, afirmen. Enguany, es presenta el, una nova figura festiva de la Festa Major a iniciativa de l'Àliga de Gràcia. Les places del barri reprendran el seu paper festiu, amb els espais de Bailèn i les places del Sol, Diamant, Dones del 36 i Joanic. També es faran visites guiades a la Torre del Rellotge.La Festa Major de Gràcia vol tornar a ser "una". Per això, l'organització treballarà en la prevenció, amb la inclusió d'una la plaça Revolució. Allà, s'oferirà assessorament, informació i suport per fer front a possibles situacions d’abús o agressions masclistes i LGTBI-fòbiques.Es vol consolidar també com una, pel qual es tornarà a repetir l’experiència delper eliminar els plàstics d’un sol ús. En la mateixa direcció, es mantindrà l’aposta per la recollida selectiva de residus en els diferents espais de festa i es repetirà la recollida selectiva en la retirada de guarnits. A més, es farà una programació d’activitats d’educació mediambiental.El primer dia de festa, el 15 d’agost, se celebrarà la cercavila dedes de la plaça de la Vila. Hi participaran la Colla dels Geganters de Gràcia, Trabucaires de Gràcia, Colla de Bastoners de Gràcia, Castellers de la Vila de Gràcia, Colla Vella de Diables de Gràcia, Drac de Gràcia, Atzeries, la Diabòlica de Gràcia, la Malèfica del Coll i l’Àliga de Gràcia. Pel que fa a les, tindran lloc el 19 i el 20 d’agost.La Plaça del Sol albergarà una programació de la mà de l’Associació Cultural Tram, que gestiona el Centre Artesà Tradicionàrius. La Plaça de les Dones del 36, una en clau de gènere amb les aportacions del Consell de Dones i de les Minerves. Al Carrer Bailèn, actuaran. També hi haurà programació festiva a equipaments de Gràcia com la Biblioteca Vila de Gràcia, l’Ateneu de Fabricació i el Punt Verd Tabuenca.Pel que fa als, destaca l’obertura al públic amb servei de visites de la Torre del Rellotge, a càrrec del Taller d’Història de Gràcia. També tindrà lloc la presentació de la placa al carrer Gran de Gràcia, en honor de l'escriptora, periodista, feminista i sufragista, Rosa Maria Arquimbau (Barcelona 1909-1992). Com és habitual, s’organitzaran visites al refugi de plaça del Diamant.

