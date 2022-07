ERC reclama «responsabilitats polítiques» pel cas Dalmases i el porta a la mesa del Parlament

reclama aque s'assumeixinper la conducta intimidatòria a una periodista del diputat i vicepresident del partit. Després quehagin revelat tant l'episodi del 9 de juliol després de l'entrevista a la presidenta del Parlament,, al FAQS com altres pressions que han revelat fins a tres periodistes més, els republicans reclamen a Junts una resposta que per ara no s'ha produït. També s'han sumat al moviment d'En Comú Podem de portar el cas a la mesa del Parlament perquè, en base al codi de conducta dels diputats, s'elabori un informe que pot comportar sancions.

