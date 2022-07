Barcelona, seu permanent del Mobile World Congress i la Mobile World Capital

La signatura del contracte entre la GSMA, entitat organitzadora del congrés de telefonia, el MWC i l'AJuntament de Barcelona preveu que la cimera mundial de la tecnologia tingui "estabilitat i manteniment" a la capital catalana. Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Barcelona,, aquest dimecres en una roda de premsa des de la Fira de Barcelona en què ha assegurat que el nou contracte és una prova de la "gestió d'èxit" de les diferents parts: "s'ha convertit en la, no només de l'estat, també d'Europa i del món, gràcies al MWC".El passat 27 de juny es va fer públic que el MWC es mantenia a Barcelona fins al 2030 després de molts mesos d'incerteses, ja que el contracte que hi havia vigent fins ara tenia data de finalització el 2024. Ara, però, amb la firma del nou contracte, Barcelona es converteix en la, tal com ha explicat el director general de Fira de Barcelona,. Laa partir del 2030, sempre que totes les parts hi estiguin d'acord. De fet, serà en finalitzar l'edició del 2029 quan automàticament es renovarà l'acord per celebrar l'edició del 2031, i així progressivament.El contracte d'aquest dimecres, però, va més enllà. I és quea la seu dede Llobregat i les obres s'iniciaran aquesta tardor per tenir-les acabades en l'edició del 2026. A més, també s'ha apostat per garantir l'allotjament de qualitat dels participants al MWC amb 25.000 places hoteleres a la ciutat, un punt que ja era present en l'anterior contracte i que totes les parts han volgut mantenir per als pròxims anys.D'altra banda, el nou contracte entre l'Ajuntament de Barcelona, la GSMA i el MWC, a més de la resta d'institucions implicades -Generalitat de Catalunya, govern espanyol i Barcelona Turisme- inclou també laque la GSMA celebra anualment i que aquest 2022 se celebra a la capital catalana entre el 15 i el 17 de novembre.Fa 16 anys que Barcelona és capital mundial del mòbil, des del, quan el Mobile World Congress va treure el cap per primer cop a la capital catalana. Setze anys en què laha viscut un grani s'ha duplicat el nombre de mòbils al món. Ho ha recordatdirector general GSMA, agraint les diferents parts implicades en la celebració del MWC el seuque han compartit amb l'entitat organitzadora i promotora del congrés que més gent mou a Barcelona.En aquest sentit, el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals,, ha recordat que el Mobile no només és unadel país, sinó queela la ciutat de Barcelona més enllà de la temporada d'estiu i de vacances i aporta un turisme de negocis que enriqueix la ciutat. En xifres, només l'edició del 2022 va generar 1.400 llocs de feina a Barcelona i entorns i, des de l'arribada del MWC el 2006, elaportat al total de Catalunya és de 4,5 milions d'euros, ha assegurat el CEO de la GSMA,

