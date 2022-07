Les Nits de cinema oriental agermanen els lleons de Vic i la Xina

FOTOS Nits de cinema oriental: un pont cultural amb Àsia Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

Tret de sortida al Festival Nits de cinema oriental de Vic , un autèntic pont cultural amb Àsia des del cor d’. Una connexió que es va exemplificar ahir amb l’agermanament entre el lleó de Vic i dos de xinesos, que van ballar junts. Aquest dimarts, es va inaugurar oficialment la 19a edició del certamen, que projecta, entre les superproduccions i el cinema d'autor, fins al 24 de juliol.va ser el país protagonista del dia, amb la recepció de la Hong Kong Economic and Trade Office a Brussel·les (HKETO) al Casino de Vic, l’estrena mundial de la pel·lículai la Nit a la Bassa, on es va fer la inauguració oficial.El film inaugural d'aquesta edició va ser-estrena estatal- de Longman Leung, un biopic sobre una de les cantants de cantopop més importants de la història recent de Hong Kong, coneguda com la Madona asiàtica. Moments abans, el cantantva fer un concert dedicat a aquesta artista.Qui hi havia entre el públic era el mític actor de cinema d'arts marcials i kungfu Casanova Wong , que rebrà el Premi Honorífic del certamen el dijous, 21 de juliol.La Bassa dels Hermanos va recuperar l', ja que s'hi van tornar a concentrar desenes i desenes de persones. En aquesta primera jornada del festival, més d'un miler d'espectadors van assistir a les projeccions en aquest punt i al teatre Atlàntida.A més d'Anita, entre les pel·lícules que es podran veure a les pantalles de l'Atlàntida, el Casino, la Bassa o l'ETC, destaquen alguns títols com les obres d'animació Inu-Oh , del japonès Masaaki Yuasa, en la secció Akihabara, i la xinesa I Am What I am , que forma part de la secció oficial.També es podrà veure la pel·lícula més taquillera de la història de l'Índia, RRR , d'S.S. Rajamouli, una obra èpica de més de tres hores que tancarà la programació del festival. Abans, la nit de la cloenda i anunci del palmarès, es projectarà un altre film indi, Sanak , una espècie de remake indi de La Junga de Cristal, que s'estrenarà internacionalment a la Bassa.

