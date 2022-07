Com pots viure entre 12 i 14 anys més i amb bona salut? La doctora Cabezas ho explica

Mantenir unsés clau per. Així ho va subratllar dimarts la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, durant la presentació de l'Enquesta de Salut Pública de Catalunya , quan va citar un estudi dedel 2018 segons el qual, si segueixen un seguit de consells vinculats a un estil de vida saludable."En la promoció de la salut no volem molts anys,", va subratllar Cabezas, qui va desgranar quin impacte té cadascuna de les mesures que analitzaven els experts de la prestigiosa universitat. L'element més determinant és, un hàbit que les dones que eviten poden viure 12 anys més amb bona salut i els homes, 9. Igualment, evitar el sobrepès i aconseguir tenirsuma cinc anys als homes i quatre a les dones.Es tracta dels dos consells que beneficien més a les dones que als homes, ja que la resta els reporta més esperança de vida a ells, segons l'estudi citat per Cabezas. Així, mantenir unapot atorgar als homes vuit anys de vida de qualitat extres i, a les dones, set. Unasumaria cinc anys als homes i quatre a les dones, mentre que, finalment, unatorgaria tres anys de vida més als homes i dos a les dones.L'impacte conjunt de tots aquests estils de vida saludablesde cadascun d'ells per separat, sinó que el guany complementari és més limitat, així com també cal tenir en compte que alguns elements estan vinculats. Així, l'activitat física, l'alimentació saludable i el baix consum d'alcohol són elements que permeten mantenir un pes estable. En global, per tant, les dones poden aspirar a viure 12 anys més amb salut i els homes en poden assolir nou més.Pel que fa als resultats de l'enquesta vinculats a aquest estudi, Cabezas va destacar que es redueix el percentatge de catalans que fumen i augmenten aquells que segueixen lai tenen una activitat física saludable, per bé que la meitat té excés de pes. En particular, Cabezas es va mostrar preocupada especialment pel fet que el 14% d'infants d'entre 6 i 12 anys presentai el 40%, excés de pes, entre altres motius per un increment de l': un 46% destina dues hores a activitats davant d'una pantalla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor