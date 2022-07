Aragonès i Junts topen per la taula de diàleg a les portes de la nova reunió

El Govern no suprimirà successions

El president de la Generalitat,, ha constatat aquest dimecres les diferències que manté ambsobre elamb l'Estat, especialment significatives tenint en compte que la setmana vinent hi ha programada una nova reunió de la mesa de negociació en la qual la formació liderada perno té previst assistir-hi. Aragonès les ha tornat a estendre la mà perquè hi siguin, però no ha tingut èxit. El president del grup parlamentari de Junts,, ha indicat que el diàleg, tal i com està plantejat, ésperquè l'Estat no té "predisposició" a negociar. Malgrat això, Aragonès ha indicat que no hi ha "alternativa" al diàleg, i ha volgut posar de manifest que s'ha d'aparcar el discurs del "com pitjor, millor". "Com pitjor, pitjor", ha resumit en resposta a, d'"El PSOE no ha fet cap proposta des de l'última reunió de la taula de diàleg, fa un any. Va tombar les propostes de resolució al debat de política general al Congrés: ni, ni Pegasus, ni amnistia. El presidentdiu que té bones intencions, però no proposa solucions. Ha proposat reformar les euroordres amb el PP. Aquesta és la desjudicalització?", s'ha preguntat Batet, que ha indicat que tant el Govern com l'independentisme han de "reflexionar" per tenir una estratègia "guanyadora". Aragonès li ha demanat que hi hagi propostes "concretes" i que, fins que no hi siguin, defensarà el diàleg perquè és la bandera amb la qual va arribar a Palau.Una de les conclusions més destacades del congrés de, en el flanc ideològic, és la defensa de suprimir l'impost de successions i donacions , estudiar fer el mateix amb el de patrimoni i abaixar el tipus màxim de l'del 50% al 45%. Aragonès s'hi ha posicionat en contra, i durant la sessió ha defensat mantenir figures impositives "redistribuitives" amb l'argument que la supressió de successions. També ha deixat clar, en tot cas, que l'escenari no és propici per a pujades d'impostos, tenint en compte l'increment del cost de la vida a causa de laEl líder del PSC i cap de l'oposició,, ha emplaçat Aragonès a explicar quines mesures econòmiques prendrà més enllà de les ja aprovades per fer front al context d'inflació. També si pensa reunir els grups, com ja va fer al març i a l'abril per parlar-ne. "Caldrà prendre", ha reconegut el president, que ha precisat que aquestes hauran de seri que requeriran de recursos. De fet, ha tornat a insistir en la petició al govern espanyol per poder augmentar el marge de dèficit. En tot cas, ha precisat que les mesures es prendran en el marc dels pressupostos del 2023, que s'encararan a la tardor. Un cop més, Aragonès també ha apuntat que cal unque, de moment, es resisteix en el marc de diàleg amb els agents socials.La inflació i els noustambéhan centrat la pregunta de, cap de files dels. S'ha obert a negociar els del 2023, però ha demanat que, en la línia contrària del que demana Junts des d'aquest cap de setmana,. Aragonès ha celebrat la mà estesa per parlar dels futurs comptes -el consellerha explicat als grups el context dels comptes-, i ha apuntat que el pla de Govern implica no suprimir successions. "No està en el pla de Govern. Els impostos redistribuitius s'han de preservar. Fa deu anys es va treure i es va haver de tornar a posar perquè se'n van veure les conseqüències", ha apuntat el president de la Generalitat. Albiach ha celebrat el posicionament d'Aragonès, perquè successions permet recaptar, cap de files del PP, ha preguntat sobre els problemes de trànsit a l'. "Vostès es neguen a ampliar carrils, i proposen mesures cosmètiques. Això demostra els enormes prejudicis que tenen sobre el vehicle privat: es neguen a gestionar la realitat, i gestionen la seva ideologia., i li agrada sortir amb el seu cotxe propi de vacances o de cap de setmana", ha assenyalat Fernández, que ha posat l'accent en la "llibertat" en la mobilitat. "Només hi ha dos camins realistes: ampliar carrils o alliberar la, que és l'autopista més cara d'Europa", ha apuntat el cap de files del PP. Aragonès li ha retret les inversions baixes en infraestructures del governs del seu partit a Catalunya, i ha defensat que el futur del transport és el ferrocarril. "No hi ha hagut cap metre nou de, però sí dede la Generalitat", ha ressaltat el president.Després de Fernández,, de, li ha preguntat si posarà "pals a les rodes" a la candidatura conjunta entre Espanya i Portugal de cara alde futbol. "Jo de futbol no en sé gaire. No serem impediment per a res, però no ens pot demanar entusiasme amb qualsevol projecte que hi ha sobre la taula", ha apuntat Aragonès. Carrizosa li ha retret l'absència en una reunió en què es va tractar la candidatura, i ha apuntat que hi ha unaque vol tornar a la "cooperació". "El seu no-nacionalisme és el de disfrutar de les banderes d'Espanya", ha ironitzat Aragonès, que li ha garantit que en esdeveniments de rellevància la Generalitat hi posarà "interès". "Però amb una, vostè ens ve a parlar de futbol. Amb les dificultats que hi ha, crec que acabar el període de sessions parlant de la selecció espanyola és un bon resum de la seva activitat", ha indicat.

