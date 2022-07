Canvi històric per als autònoms: noves quotes mensuals i es cotitzarà en funció dels ingressos

Què suposen els nous canvis?

El sistema de cotització dels autònoms pateix una revolució extraordinària. Eld', ha aconseguit arribar a un pacte històric amb els agents socials per a la reforma de les quotes mensuals que pagaran els traballadors. Encara que no és el sistema radical que plantejava el socialista, es transformarà el sistema i la persona autònoma cotitzarà en funció dels seus ingressos i no per lliure elecció, que és el que passava fins a l'actualitat. L'acord del ministeri extreu que els treballadors pagaran quotes que oscil·len entre els 200 i els 590 euros al mes.Després de fortes negociacions, el pacte final estableix fins a 15 trams d'ingressos a partir de l'any 2025. A més, els treballadors autònoms podran modificar la seva quota cada mes en funció dels ingressos que hagin aconseguit., amb l'aprovació final aquest dimecres d'ATA. Aquestes noves quotes s'aniran assolint de manera progressiva en els pròxims dos anys.Escrivá ha explicat aquest dimecres que amb el nou sistema de cotització dels autònoms que el govern espanyol portarà al Consell de Ministres de dimarts vinent un de cada dos cotitzants podrà pagar menys que fins ara.per tant, s'introdueix un element d'equitat molt important en el sistema", ha afegit. Tanmateix, ha recordat que aquesta proposta, que ja han avalat les principals organitzacions del col·lectiu, encara ha de rebre el suport "final" de la patronal CEOE, que es pronunciarà demà."La meva impressió és que és un acord que rebrà un ampli suport. Està secundat per tots els agents socials i organitzacions d'autònoms. És una aspiració de dècades dels autònoms i, en primer lloc, reforça l'acció protectora de la Seguretat Social sobre els autònoms", ha destacat el ministre en una roda de premsa aquest dimecres.Si no hi ha cap canvi d'última hora, la transformació del sistema de cotitzacions per als autònoms quedarà aprovada després de les negociacions amb les organitzacions laborals i les formacions polítiques.és que en el tercer any d'aplicació la quota mínima es quedarà en 200 euros, és a dir, 94 euros menys que ara. Podran accedir a aquest tram els treballadors per compte propi amb un rendiment net de menys de 670 euros al mes. Amb el nou sistema també s'estalviaran diners els que ingressin fins a 1.300 euros.En canvi,Els augments de quota més grans seran pels que cobren més de 3.600 euros al mes que hauran de fer front a 196 euros més de cotització; els que ingressen més de 4.050 amb 236 euros més i els que guanyen més de 6.000 euros que faran front a 296 euros d'afegit per quota.Mentre des d'UATAE i UPTA ja se celebrava ahir dimarts l'acord,. La direcció de l'organització ha anunciat a través d'una piulada aquest matí que "un cop revisat l'últim text que ahir a la nit va enviar el Ministeri, s'aprova la seva redacció. ATA dona així el vistiplau a la reforma". El president d'ATA, Lorenzo Amor, ha informat a través del compte de Twitter que durant la matinada s'ha arribat a un acord amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre nou sistema de cotització dels autònoms i les seves prestacions. "Ha costat, però ara sí!", ha publicat Amor a les seves xarxes socials.

