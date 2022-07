Així serà la nova Rambla a partir de la tardor

Així serà la nova àrea de Colom Foto: Ajuntament de Barcelona

Protagonisme per a tres grans espais

La proposta de l'Ajuntament per la zona de la Virreina Foto: Ajuntament de Barcelona

Després de les festes de la Mercè s'iniciaran els procediments de la construcció dels nous espais de l'avinguda més icònica de Barcelona, en el tram que ocupa el monument de Colom i la zona de Santa Madrona, a la punta inferior. La intenció de l'Ajuntament de Barcelona és convertir la Rambla ", amb un espai prioritari per als vianants. El consistori d'Ada Colau invertirà uns 10 milions d'euros en aquestes obres que finalitzaran, segons les primeres previsions, en el termini d'un un any i mig.Barcelona vol modificar el traçat de l’avinguda de les Drassanes per millorar la connexió amb el litoral i allargar la Rambla amb un nou espai urbà d’arribada al davant de mar en aquesta primera fase. Tal com es pot veure en les imatges que acompanyen aquesta informació,regalant protagonisme a les zones de vianants on ara hi ha dos carrils per a vehicles. De fet, el paviment pensat per als cotxes desapareixerà. També es crearà una nova plaça amb arbrat que incentivarà els usos socials i es renovarà la trobada entre el passeig, les Drassanes i Colom.Des d’avui mateix s'inicia unaque inclou reunions amb veïnat i entitats, informadors al carrer, avisos d’escala i canals digitals, entre d'altres, per tal de mantenir el màxim d'informades totes les persones que es veuran afectades per les obres dels pròxims 18 mesos."La disminució de l’amplada de circulació permetrà repartir l’espai sobrer a les voreres laterals, que tindran una amplada d’un mínim de tres metres, per facilitar el passeig i el gaudi de les persones, davant de les botigues i establiments de la Rambla", expliquen des de l'Ajuntament de Barcelona.per tots dos costats per millorar l’espai dels vianants i les condicions de vida dels arbres, ampliant els seus escocells.El consistori ha previst que les construccions es duran a terme per fases i en trams, permetent així que mai es talli la circulació. Es garantirà en tot moment els desplaçaments a peu i amb bicicleta, el trànsit veïnal, de serveis i de vehicles d’emergència i el transport públic.La nova Rambla que projecten les obres del consistori vol tenir una singularitat en tres espais majors:Es configuren de manera diferent, amb plataforma única, i busquen donar resposta a la morfologia de l’espai. Hi haurà bancs i cadires als laterals del passeig central i sota l’ombra de l’arbrat.En concret,, 21 dels quals seran nous, i els escocells seran més amples i es millorarà el subsòl. Per generar espais d’estada, s’instal·laran més de 100 bancs, i l’enllumenat es pretén unificar "amb un únic disseny més simple i funcional". Des del consistori consideren que aquestes noves obresentre els barris del Raval i el Gòtic i la transversalitat d’aquest eix cívic, que actualment té un caràcter principalment lineal.tinent de l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i responsable d'urbanisme, valora de manera molt positiva les obres de la nova Rambla i les reivindica com "la recuperació de l'espai per a la ciutat perquè sigui un carrer per utilitzar". "No és només remodelar l'espai urbà sinó modificar les activitats que s'hi duen a terme", ha explicat. El regidor del districte de Ciutat Vella,, destaca que les obres i la seva estratègia per configurar la nova Rambla han estat coordinades amb molts actors econòmics, veïnals i organitzatius de la zona per tal de fer-ho el més proper possible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor