És saludable menjar-se la pell de totes les fruites?

és una pràctica habitual, però no tothom està segur de fer-ho. Els consumidors es pregunten si ési aquest és un fet que sempre genera debat, sigui a taula o a la xarxa. Així, cal saber en quins casos ésmenjar-se la pell de la fruita, ja que tot i no haver-hi risc, no sempre és aconsellable.". Aquesta afirmació de l'Associació per a la Promoció del Consum de Fruites i Hortalisses, però, va acompanyada d'un recordatori: menjar-se la fruita sense pell també és sa perquè no perd propietats. Així, doncs,la fruita en cada cas.L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (), a més a més, ha assegurat queper al consumidor menjar-se la fruita amb pell. Tot i això, l'AESAN alerta d'algunes circumstàncies en què no és recomanable ingerir-la i, per tant, millor pelar-la. És el cas d'algunesla pell de les quals, com ara el plàtan, la taronja, l'alvocat o el kiwi, perquè el sabor pot ser desagradable i pot ser difícil d'ingerir.Hi ha persones que tenen problemes a l'hora de menjar-se la fruita amb pell perquè els és gairebé impossible d'engolir. Per evitar dificultats a l'hora de consumir fruites, l'AESAN recomana pelar-les. En el cas d'optar per no fer-ho, és important, només amb aigua, per eliminar residus de plaguicides o restes de terra.

