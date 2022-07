S'acaba l'onada de calor... i en comença una altra?

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ fins a dt. 18:00 TU



➡ Llindar que es pot superar: onada de calor



➡ Grau de perill màx. 🟠4/6 pic.twitter.com/wXX2HFF4tD — Meteocat (@meteocat) July 19, 2022

Fins dimecres la temperatura tendirà a baixar, si bé els models indiquen que a partir de dijous tornaria a pujar. pic.twitter.com/3gQHYSoMCZ — Meteocat (@meteocat) July 18, 2022

L'onada de calor que afectat totdes de la setmana passada s'acaba aquest dimarts. Ara bé, res fa indicar que les temperatures extremes viscudes els últims dies tinguin intenció de marxar. De fet, segons la previsió del, de cara a divendres es preveu un altre episodi de calor extrema que s'allargarà fins a mitjans de la setmana vinent.Per ara, és aquest dimarts l'últim dia en què es mantenen territoris en avís per perill de calor. En concret, ho fan en perill alt les comarques deli eli algunes de la demarcació de, mentre que també estan en perill però moderat les comarques de la demarcació de. La resta del país, després de dies en risc màxim, es manté ara sense perill. De cara al dimecres i al dijous, tampoc es preveu perill a cap punt del país.Així doncs, tot fa indicar que la calor extrema donarà un descans de dos dies, però que tornarà amb molta força. Les temperatures es tornaran a situar sobre els 30 °C ali els 35 °C a zones d'. Per això, des de les autoritats se segueix demanant seguir extremant les precaucions, enfocades també en part en evitar incendis. I també perquè la calor suposa un perill per la vida. De fet, aquest mateix dimarts elha fet públic que 16 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a l'onada de calor des que va començar, segons dades de l'

