El primer restaurant amb menú per a gossos obre a Castelldefels

Un projecte de menjar per a animals de companyia guardat en un calaix amb l'arribada de la pandèmia. Aquest és l'origen de la revolucionària proposta del restaurant, el primer que ofereix un. Situat al passeig marítim de, el local especialitzat en arròs també serveix menjar cuinat per ells mateixos als animals de companyia. Gràcies a les normes de conducta aplicades, la iniciativa ha estat molt ben rebuda tan pels clients amb gossos com per la resta., cap de màrqueting d'Unlugar, ha explicat aque la pandèmia i la sortida d'un dels socis els va obligar a aparcar la idea d'arrancar, de manera paral·lela al restaurant, una. Al cap d'uns mesos de tenir la llicència a punt, van decidir llençar-se a la piscina: "".Elés de primera qualitat i consta de tres plats: unes galetes com a entrant, un plat d'arròs i verdures de quilòmetre zero i, finalment, un gelat per postres. Després de dos mesos, la proposta està sent tot un èxit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor