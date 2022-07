Fixing the Future, un festival per a l'optimisme

Innovació educativa, plat fort

Un gran festival de les idees que estan canviant el món. Això és el que vol ser-un projecte impulsat per Abacus i la plataforma de continguts Habilis que torna-, en la seva tercera edició, després d'un parèntesi obligat per culpa de la pandèmia. L'encontre tindrà lloc alels propers 16 i 17 de setembre. En paraules d', codirector general d'Abacus, l'objectiu de Fixing the Future ha estat des de l'inicii aplegar les persones i les iniciatives que estan treballant per millorar el món des de qualsevol àmbit de l'activitat humana.El festival, que va néixer el 2018, és transversal i des del primer moment va voler crear un gran espai de reflexió per un futur que ha d'entomar reptes greus, des de l'amenaça climàtica a l'actual context de crisi sistèmica. I entronca bé amb les prioritats estratègiques d'Abacus, que està fent una aposta molt clara perespecialment en educació, cultura i innovació.El plat fort de Fixing the Future són les conferències d'alt nivell de figures que conformen una guia del pensament més innovador en tots els camps. La codirectora,, n'ha parlat. Aquest any, hi seran uns setanta ponents i un resum de la seva rlació ja indica lai l'ambició del festival. S'hi tractarà el clima, amb figures com, directora executiva d'Oxfam Internacional;, considerat una "ecollegenda" perquè va fundar l'Eden Project al Regne Unit; el biòleg maríi l'ecòlegSobre el futur de les ciutats es podrà escoltar, fundador de la plataforma Shining Hop for Communities a Kènya, una persona que ha conegut les privacions i que ha engegat aquest projecte de recuperació de la vida en les comunitats rurals del país. També, en el capítolode ciutats i nou urbanisme, hi participarà l'antropòloga i pensadora feministaEs parlarà també de menjar, amb, cap de cuina del restaurant Les Cols, i, xef promotor del conreu sostenible als Estats Units, entre d'altres. Hi haurà una mirada crítica sobre la cultura, ambm, novel·lista i comentarista política turca, coneguda per molta gent per ser autora del llibre Com perdre un país.Cap àmbit de l'acció i el pensament restarà al marge de l'encontre al CCCB, però sempre amb voluntat transgressora i reflexiva, sigui tractant del problema dels residus, amb Helena Calvo, o de la moda, amb la infliuencer, líder de la sostenibilitat que ha canviat les regles de la catifa vermella dels Oscars., d'Habilis, ha destacat l'apartat en innovació educativa del festival, una part essencial de l'edició d'aquesta any. Es compta amb la presència de noms rellevants en aquest camp, com, cap d'innovació a l'empresa de robòtica educativa TTS del Regne Unit; l'emprenedora i gurú de la tecnologia, i l'artista i dissenyador. S'hi faran també tallers familiars i infantils amb activitats relacionades amb la robòtica. seguint el sistema, amb treballs per projectes que incorporen eines tecnològiques a l'aprenentatge de les diverses disciplines curriculars.Sílvia Brandi ha destacat que Fixing the Future és també un festival per a l'. En un context global sovint hegemonitzat per missatges pessimistes i desmobilitzadors, aquesta és una iniciativa que ja s'ha consolidat com una referència del pensament més innovador. Això el converteix en una antena necessària per saber què s'hi cou al món en els laboratoris que pensen per millorar-nos. "No som naïfs", ha assegurat oriol Soler.

