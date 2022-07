Sant Fruitós de Bages aplica mesures extraordinàries per facilitar la reparació dels desperfectes de l'incendi

L'Ajuntament deha instauratque s'han adoptat per tal que els veïns de la urbanització deque han patit desperfectes a les seves cases arran de l'incendi d'aquest diumenge i dilluns , puguin iniciar el més aviat les reparacions.La primera mesura que s'ha dictat és que totes les tasques que s'hagin de realitzar, i que no impliquin canvis estructurals en l'habitatge, es podran començar de. Aquest punt fa referència a treballs de pintura, reparació o substitució de fusteria tant interior com exterior i de tanques perimetrals, reparació de façanes, retirada de fracció vegetal... entre altres treballs menors. Es poden realitzar-se de forma immediata presentant el model oficial de comunicació a l'Ajuntament, presencialment o via instància genèrica.Pel que fa a les obres majors que requereixen una llicència d'obra, i que suposin la restauració o substitució d'elements ja existents, també podran iniciar-se de forma més ràpida presentant el model genèric de sol·licitud de llicència. Els serveis tècnics municipals,, visitaran l'habitatge per tal donar el vistiplau a l'inici de les obres. En relació a lesParal·lelament, aquest matí de dimarts l'Ajuntament ha instal·lat deuper tal que els veïns puguin dipositar-hi les restes. Estan ubicats als carrers Cau de la guineu, Riu d'or, avinguda Sant Sebastià, Generes, Verge de Núria, Montcau, Burjons i avinguda de les Brucardes.Per a les persones que no tinguin els mitjans per realitzar els treballs de desbrossada o tala d'arbres que puguin suposar un risc, des de l'Ajuntament. Cal sol·licitar-lo via telefònica al telèfon de l'Ajuntament.Pel que fa a la, s'ha activat un servei que al llarg de tot el dia recollirà tot el material que es deixi a l'exterior de les cases.Aquest dimarts s'han començat els treballs dede la urbanització. Les Brucardes disposen dedes d'aquest dilluns al vespre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor