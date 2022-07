El TSJC envia Borràs a judici i deixa la presidència del Parlament contra les cordes

El(TSJC) ha fet pública l'obertura deper apels presumptesi adjudicats a dit quan era directora de la(ILC). Era el pas que faltava, després que el jutge tanqués la instrucció i rebutgés alguns recursos que quedaven pendents. Amb aquest moviment, el càrrec de Borràs com a presidenta del Parlament quedai totes les mirades es traslladen a la mesa per veure quins seran els propers moviments, que tot apunta que acabaran amb lade la líder deLa resolució, de 25 pàgines, arriba després que dilluns el jutge instructor,, rebutgés l'últim recurs de la presidenta del Parlament, en què demanava que s'apartés per manca d'imparcialitat. Borràs serà jutjada per la sala civil i penal del TSJC i ara el seu advocat haurà de presentar l'escrit de defensa. L'obertura de judici oral no es pot recórrer, per tant ja és ferma. En la interlocutòria, l'instructor relativitza el fet que en el tancament de la instrucció es processava Borràs per quatre delictes que, finalment, han quedat en dos un cop la Fiscalia ha decidit acusar peri falsedatEl, en el seu, estableix que la mesa haurà d'acordar la suspensió immediata dels drets i deures d'un diputat quan se li obri judici oral per delictes de corrupció, com és el cas que afecta la dirigent independentista. Borràs manté que és víctima d'una, però aquesta tesi no la compren nini, peces clau per determinar el futur immediat de la presidenta del Parlament. La suspensió com a diputada no implica perdre l'acta i no és irreversible, però mentre duri no podrà exercir com a diputada i, per tant, tampoc com a presidenta.Els terminis a partir d'ara són incerts. La suspensió la podria acordar la mesa del Parlament -Borràs només té el suport explícit d'- o també traslladar la decisió a la. El seu president,, hauria d'elaborar un informe que es votaria primer en comissió i després es traslladaria al ple. Aquest escenari allargaria els terminis, però el resultat seria el mateix. Hi ha altres opcions, com ara que sigui la pròpia presidenta del Parlament qui s'aculli a l'i s'aparti temporalment del càrrec fins que es resol la seva situació. La Fiscalia acusa Borràs dels delictes de prevaricació i falsedat documental , i demana sis anys de presó i 21 d'inhabilitació. Segons el ministeri públic, la ILC va adjudicar, a través de la seva directora,per valor dea un conegut seu,. Borràs, Herrero i el tercer acusat,, van pactar que en cada expedient aportarien tres pressupostos diferents, dos dels quals no eren reals, per "encobrir que l'adjudicatari real de tots ells era Herrero i emmascarar el fraccionament il·legal d'aquests contractes". La presidenta del Parlament considera que tot plegat és fals.

