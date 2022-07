El Disfrutar i companyia: tots els estrella Michelin de Barcelona

Ábac - 3 estrelles (***)

Alkimia - 1 estrella (*)

Angle - 2 estrelles (**)

Atempo - 1 estrella (*)

Aürt - 1 estrella (*)

Caelis - 1 estrella (*)

Cinc Sentits - 2 estrelles (**)

Cocina Hermanos Torres - 2 estrelles (**)

Disfrutar - 2 estrelles (**)

Dos Palillos - 1 estrella (*)

Enoteca - 2 estrelles (**)

Hisop - 1 estrella (*)

Hofmann - 1 estrella (*)

Koy Shunka - 1 estrella (*)

Lasarte - 3 estrelles (***)

Moments - 2 estrelles (**)

Oria - 1 estrella (*)

Via Veneto - 1 estrella (*)

Xerta - 1 estrella (*)

és una de lesmés importants del planeta. És indubtable elque sorgeix del país: des dels millors xefs de tot el panorama culinari o que el territori compta amb els restaurants més destacats de les millors llistes, premis i guardons de la indústria gastronòmica., capital del país, n'aglutina la immensa majoria dels més reconeguts, encara que la resta del territori tingui, fins i tot, els millors del planeta com El Celler de Can Roca, a Girona. Pràcticamentsón entre els carrers de la ciutat comtal, certificant-la com una de les destinacions gastronòmiques més importants del món.Per a seleccionar els millors restaurants de Barcelona seguim les puntuacions de les, una de les màximes categories per valorar el local, el tracte, l'atenció, la qualitat dels productes i el seu menjar. La capital catalana té la sort de gaudir de més d'un restaurant amb 3 Estrelles i diversos més amb 2 Estrelles Michelin. Repartits per barris i districtes, us deixem la llista dels més importants.És un dels més coneguts, tant a nivell nacional com internacional. El catalàés el líder d'aquest restaurant que ha aconseguit la màxima glòria culinària en tots els sentits. Des de fa més d'una dècada, des de l, el local ha estat una delícia per a tots aquells que es poden permetre pagar el seu menú de 250 euros.Fa més de 18 anys que aquest local situat a la(Sant Antoni) va aconseguir l'estrella Michelin gràcies a la feina, la dedicació i les creacions culinàries de, qui va iniciar el projecte de l'Alkimia el 2002. Les seves propostes mediterrànies han enamorat clients des de fa dues dècades.L'èxit de Jordi Cruz no se centra només en el seu restaurant estrella. El xef de Manresa és el responsable del restaurant del carrer(Esquerra de l'Eixample), qui va situar el cuinercom a líder del local. La carta del menú degustació, amb diversos plats estrella, oscil·la el preu de 185 euros.Un altre dels projectes estrella de Cruz, liderat pel cuinerva aconseguir l'estrella Michelin aquest mateix 2022. Després de moure's per Catalunya en altres localitzacions, trobem el local al(Esquerra de l'Eixample). La seva proposta intenta trencar les línies establertes entre el xef i el cambrer per donar una experiència original al client.Situat a l'(Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou), va sumar el reconeixement de Michelin l'any 2021. El xef que lidera la cuina del local és, qui ja va ser el màxim responsable del restaurant Capritx de Terrassa, del qual també en va aconseguir l'estrella.Ben a prop de Plaça Catalunya, el restaurant Caelis es troba a l'(Gòtic) de la Via Laietana. Obert des de l'any 2004, disposa de cuina a la vista i diversos menús (que inclouen un de vegetarià i un altre, més assequible, per dinar).és el màxim responsable d'aquest espai gastronòmic que es pot degustar per uns 100 euros.Un dels locals més icònics i reconeguts de tota la llista catalana amb guardó Michelin. El xefés el líder d'aquest restaurant que selecciona, cuida i elabora productes de la terra creant xarxa amb productors locals de Catalunya. Situat al carrer Entença nº60 (Dreta de l'Eixample), té un menú degustació que oscil·la un preu de 139 euros que inclou maridatge.Reconeguts com Jordi Cruz gràcies a la seva qualitat culinària i a les seves aparicions televisives, els germans Torres ofereixen als seus clients tota una experiència que es basa en un recorregut per diverses zones per acabar seient a taula al costat d'una cuina oberta on es preparen els plats. El restaurant és a(Les Corts) i ofereix el menú per 210 euros.L'establiment d', situat al, ha estat distingit per l'organització pels seus "" i per oferir una experiència gastronòmica "única". Disfrutar va aconseguir la primera estrellael 2015, només quan feia un any que tenia obertes les portes. La segona la va guanyar el 2017, a més d'acumular un total de tres sols a la guia. Els tres xefs també dirigeixen el restaurantdeUna de les propostes més divertides de fusió d'aquesta llista: la cuina asiàtica i l'espanyola. Els xefs al capdavant del local situat al carrersón, on ofereixen diversos platerets amb el maridatge de begudes basades en sake.(Vila Olímpica) és un dels més icònics de tota la ciutat. En ell hi podem trobar aquest restaurant que lideren els xefs, en una de les localitzacions més úniques de tota la llista. La possibilitat de poder menjar el menú degustació del restaurant, amb disponibilitat d'allotjament, tenen l'objectiu d'oferir un plus de qualitat al client.Fa més d'una dècada que el restaurant d'situat al(Sant Gervasi - Galvany) va ser reconegut per Michelin com un dels locals de major qualitat de Barcelona. El català el va obrir ja en fa més de dues, el 2001, per oferir "una cuina familiar" en un món d'innovació i alta gastronomia.Possiblement, el restaurant d'estrella Michelin que ofereix un menú més assequible per a la butxaca del client. Obert per la cuinera i pastissera(qui va morir el 2016), el local establert al carrer de lasegueix oferint als seus clients el menú de 45 euros per gaudir de les preparacions i la rebosteria que li atorguen la seva identitat.El restaurant japonès amb estrella de Barcelona es troba al cor del, és un dels atractius més assenyats de la capital catalana. Reconegut, fins i tot, com un dels millors del seu gènere a Europa, va ser aplaudit fins i tot peren considerar que els seus nigiris no tenien rival.La joia de la corona dea Catalunya. Situat a l'de la ciutat, és l'espectacle gastronòmic d'alta qualitat que el manté premiat, des de fa anys, amb les tres estrelles. Amb un menú que supera els 290 euros (té també un de migdia per 190), ostenta l'alta categoria des del 2017. El xef donostiarra, dels més estimats i carismàtics de tot l'estat espanyol, ha aconseguit una atmosfera irrepetible., fill deva recollir el testimoni de la seva icònica mare per ser el líder de la cuina de lsituat al Passeig de Gràcia de Barcelona. És un dels més iconoclastes de la llista, per la seva ubicació i per la llegenda de la xef, una de les líders de la cuina catalana nostrada. El seu menú, que duu per nom Meravelles del Món, té un preu de 190 euros.L'altre de les sucursales vasques del xef Martin Berasategui, situada també a l'Hotel Monument de la capital catalana. Xabi Goikoetxea és el màxim responsable del local, que busca oferir als seus clients el més bo i millor de la cuina del País Basc en un entorn sofisticat i modern.Conegut mundialment per ser un dels punts de reunió de la flor i nata de la ciutat de Barcelona -sobretot els membres del Futbol Club Barcelona-, es troba al carrer de. D'un aspecte tradicional, és el més antic de tota la llista: obert el 1967, han passat per les seves taules centenars de famosos, intel·lectuals, polítics, esportistes i referents.Dedicat a la cuina i als productes de les, el restaurant Xerta se situa dins de les instal·lacions de l'de la capital catalana. Els germans López són els màxims responsables del menú que se serveix en aquestes taules, que els van fer aconseguir la primera estrella a Barcelona ara fa sis anys.

