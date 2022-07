Josep Bou no serà l'alcaldable del PP a Barcelona el 2023: «Renuncio»

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona,"Renuncio i descarto al PP, no vull ser una pedra en el camí". En declaracions a Europa Press, ha explicat que ha pres aquesta decisió "perquè el partit pugui decidir amb calma el nom per a encapçalar la llista".Malgrat que no serà candidat, sí quei aquest dimecres donarà més detalls sobre la seva decisió en una roda de premsa.Bou, que no està afiliat al partit,després de la renúncia del llavors líder del grup municipal Alberto Fernández Díaz a repetir com a cap de llista a la capital catalana.Aleshores, Bou era president de l'entitat, càrrec que va deixar quan va acceptar la proposta del llavors líder del partit Pablo Casado per a ser candidat a l'Alcaldia de Barcelona. "Si (Casado) em diu que em vol, continuaré, si no, no", va dir Bou en aquell moment sobre la seva continuïtat en el consistori, que deixava en mans de l'exlíder de la formació. Així i tot, després de la dimissió de Casado, Bou va manifestar la seva voluntat de continuar liderant el grup municipal.després de les eleccions municipals de 2019 perquè part del grup municipal no el volia al consistori i va admetre les desavinences amb l'altre regidor de la formació, Óscar Ramírez, una situació que, Bou va dir, va millorar amb el temps.

