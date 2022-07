Josep Roca, millor sommelier del món

és el millor sommelier del món. Així ho ha decidit l'organització dels premisque se celebren aquest dilluns al vespre a Londres. Nascut a Girona, el cambrer de vins és el mitjà dels germans Roca, propietaris del Celler de Can Roca.Josep Roca es va formar acadèmicament a l’Escola d’Hostaleria de Girona, com els seus germans, Joan -cuiner- i Jordi -pastisser. Dedica el temps lliure a la divulgació i la formació, tant sobre el món del vi com sobre la gestió d’equips, a les conferències que dicta internacionalment, i també com a professor.Anteriorment, ha estat Premi Nacional de Gastronomia al Millor Maître de Sala (2004), Premi Nacional de Gastronomia al Millor Sommelier (2010), Premi de l’Acadèmia Internacional de Gastronomia al Millor Sommelier (2005 i 2011), i Premi Gueridón d’Or al Millor Maître de Sala (2013).Precisament El Celler de Can Roca, amb més de 30 anys d'història, ha estat premiat dos cops com el millor restaurant del món (2013 i 2015) i en cinc ocasions com el segon millor. A més, també ha estat premiat amb tres estrelles Michelin, les quals manté des del 2009.

