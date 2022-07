El barceloní Disfrutar, tercer millor restaurant del món

El restaurant barceloní, dirigit pels excaps de cuina d'Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, és el tercer millor restaurant del món. Així ho ha revelat aquest dilluns a la nit el rànquing britànic The World's 50 Best Restaurants en una gala celebrada a la ciutat deAquesta mateixa classificació ha situat al capdavant el restaurant, a Copenhaguen (Dinamarca) i, en segon lloc,, del Perú. L'establiment d', situat al, ha estat distingit per l'organització pels seus "" i per oferir una experiència gastronòmica "única".Disfrutar va aconseguir la primera estrellael 2015, només quan feia un any que tenia obertes les portes. La segona la va guanyar el 2017, a més d'acumular un total de tres sols a la guia. Els tres xefs també dirigeixen el restaurantdeMés avall del rànquing, la cuina espanyola també ha comptat amb representació de la mà de, de Dabiz Muñoz, en cinquena posició;, en sisè lloc;, en 16a posició;, d'Andoni Luis Aduriz, que ha quedat 21è; i, en 42a posició.L'any 2019, el premi va canviar de format i tots aquells restaurants que ja han estat alguna vegada números 1 no poden tornar a formar part del rànquing. Entren dins d'un nou programa batejat amb el nom 'The Best of the Best', en reconeixement de la seva trajectòria i excel·lència. Per tant, ni el restaurant gironíni els que han encapçalat llista algun cop apareixeran més a la classificació.

