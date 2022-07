El TSJC tomba per primer cop una petició de 25% de castellà en una aula per la nova llei

El(TSJC) ha rebutja la petició d'una família que demanava que s'apliqués elen una classe d'una escola de Barcelona, segons ha avançat TV3. El tribunal ha reconegut per primer cop que el-la nova llei aprovada al Parlament i el decret llei del Govern- impedeix aplicar percentatges. Ara, la família pot presentar al·legacions.L'"escut legal" de la Generalitat, per ara, ha funcionat. El TSJC va reconèixer fa unes setmanes que la sentència del 25% de castellà en tot el sistema educatiu era "inaplicable" i va plantejar presentar una qüestió d'inconstitucionalitat al(TC) contra la nova legislació. Mentre el TC no es pronunciï, l'execució de la sentència queda en suspens i la Generalitat guanya marge,Si el TC manté el seu criteri, hauria d'avalar la nova normativa catalana, que ja té el vistiplau del(CGE) i el suport d'una àmplia majoria del Parlament de Catalunya.

