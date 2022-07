Barcelona planteja limitar els creuers diaris i reduir a la meitat els creueristes en temporada alta

El Port defensa limitar els terminals

L'alcaldessa de Barcelona,, ha presidit aquest dilluns la primerasobre laa la capital catalana. Avui no s'ha tancat cap proposta concreta sobre la regulació, però s'ha acordat posar a treballar un grup de treball per consensuar i actualitzar les dades sobrei l'impacte derivat. "Hem d'unificar i actualitzar les dades per partir tots del mateix diagnòstic i de les mateixes dades. Això es farà al setembre", ha detallat Colau.En paral·lel, Barcelona ha fet algunesper "començar-les a estudiar": limitar els creuers diaris, els creueristes diaris i els "dies vermells". Laha evitat valorar aquestes propostes i ha emplaçat les parts a treballar les dades "conjuntament". Else n'ha desmarcat perquè són mesures basades en "dades de part" i ha reiterat el compromís amb els acords assolits el 2018 en la línia de limitar les terminals."La ciutadania ens està demanant que posem límits als creuers perquè l'activitat sigui sostenible i compatible amb una vida equilibrada i saludable a la ciutat", ha dit l'alcaldessa. Des de Barcelona es confia poder començar a implementar propostes de cara a l'estiu vinent., ha afirmat. Primer s'abordaran les dades, però Colau ha demanat un horitzó concret per començar a aplicar regulacions concretes.Una primera mesura que ha plantejat Colau, que s'ha fet a Palma, és situar el. "És una referència que també es pot estudiar per Barcelona", ha dit. L'Ajuntament també planteja que, en temporada alta (poden arribar 400.000 passatgers al mes),, per exemple, fins als 200.000 passatgers. Colau ha assenyalat també-que poden haver 15.000 o 20.000 passatgers en un sol dia-, que es podria limitar el nombre de creueristes diaris per sota dels 20.000.L'alcaldessa també ha indicat que no tots els creuers són iguals, i que alguns donen més retorn econòmic que d'altres. Per exemple, els creuers de trànsit només poden estar quatre hores a la ciutat i tenen molt poc retorn econòmic a la ciutat. "", ha dit. Barcelona ha posat aquestes propostes sobre la taula i Colau ha demanat que hi hagi una activitat "sostenible" a la ciutat, tant en termes econòmics, ambientals o de mobilitat. "Hem liderat aquest debat en l'àmbit turístic i se'ns reconeix a nivell mundial", ha remarcat."La idea de regular, sinó per fer que les activitats siguin sostenibles, equilibrades, donin el màxim benefici a la ciutat i siguin percebudes com a positives", ha dit l'alcaldessa. Això també s'ha de fer amb el turisme. Colau ha dit que. "Som una ciutat molt densa, som una ciutat oberta, però s'han de posar límits perquè l'activitat turística sigui positiva i no acabi tenint conseqüències negatives", ha afirmat.Colau ha ressaltat el to "cordial i constructiu" de les parts per abordar un fenomen complex. El punt de partida de la reunió són elsliderats per l'Ajuntament i el Port de Barcelona per reorganitzar el port i l'activitat creuerística. Aleshores es va decidir traslladar algunes terminals i agrupar-les al moll adossats i no a la zona més central de la ciutat. També es va posar un límit de set terminals en aquest moll adossat. "Aquest va ser un primer acord positiu, però no és suficient", ha dit l'alcaldessa, que ha demanat treballar des del diàleg i l'acord.El president del Port de Barcelona,, ha dit que el port treballa per tenir les millors instal·lacions i afegir qualitat a aquesta part del turisme que suposa els creuers. "Estem complint amb el plantejament d'aportar qualitat al turisme de Barcelona i amb l'acord de 2018", ha afirmat Calvet. "Volem que se'ns deixi treballar", ha afegit. Així, ha valorat positivament que s'hagi acordat "tenir més informació" sobre l'impacte dels creuers a Barcelona, tant en l'economia com en l'ocupació i el medi ambient.Des del Port han garantit "treball lleial" per disposar de les dades actualitzades i, alhora, desenvolupar l'acord del 2018 i fer noves reunions. "", ha reblat Calvet. El president del Port s'ha desmarcat de les propostes plantejades per Colau. "Són dades de part, no les podem compartir", ha dit, i ha insistit que la millor regulació dels creuers és limitar els terminals, que és el que fa el Port d'acord amb l'Ajuntament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor