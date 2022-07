Els Agents Rurals apunten a l'activitat humana com la possible causa de l'incendi del Pont de Vilomara

Consideren demanar ajuda al govern espanyol si el foc va a més

"El foc no és per anar-lo a observar"

Trànsit reprès al 90%

(Bages), que ja ha cremat més de. Antoni Mur, inspector en cap dels Agents Rurals, ha assegurat que en els darrers dies no hi ha hagut cap tempesta seca a la zona que en pugui ser l'origen. "Estaria relacionat amb l'activitat humana, ja sigui un accident, una negligència o intencionat", ha detallat, un fet que la investigació haurà de concretar.Fonts dels Bombers han informat que aquest migdia. A aquesta hora, els treballs se centren a atacar eli evitar la propagació de les flames en aquesta zona per evitar que amenaci, encara més,L'incendi del Bages es va originar al Pont de Vilomara i Rocafort aquest diumenge al migdia. De moment, encara crema virulentament, però la bona notícia per al cos és que. Així i tot,, ja que aquest dilluns la previsió és que en alguns punts s'arribi als 40 graus, ha explicat Elena. Per a l'inspector en cap dels Bombers,, arribar a Rocafort aquest matí de dilluns "seria una mica l'objectiu que ens marquem". Així mateix, l'inspector ha avançat que la previsió és que aquesta tarda sigui "molt dura", amb altes temperatures, i és per això que el cos vol que, arribada l'hora de màxima adversitat meteorològica, "l'afectació sigui el més menor possible"., seguidament de les urbanitzacions de Les Brucardes (Sant Fruitós), Marquet Paradís i Can Riera (el Pont de Vilomara), que van rebre l'impacte directe del foc,en diferents nivells.Elena ha celebrat que, malgrat tot, "no hem de lamentar danys personals". Nomési ja han estat donades d'alta. Una d'elles és un bomber que ha patit cremades i les altres són persones que han tingut quadres d'angoixa i ansietat.El conseller de l'Interior, ha reconegut que el cos va una mica ofegat de personal i que, en la mesura que sigui necessari, es demanarà ajuda al govern espanyol., ha descrit Elena, que s'ha mostrat convençut que tot i que hi ha molta feina arreu de l'Estat,Durant la seva compareixença, el conseller Elena també ha estat molt contundent amb la ciutadania, que no havia fet cas de les recomanacions de les autoritats competents de confinar-se a casa: "El foc no és per anar-lo a observar", ha dit, tot al·ludint a la "seguretat de cadascú i dels professionals". En aquesta línia, ha insistit en el fet que, tot i que avui s'esperin altes temperatures, el temps donarà una. Així i tot, esperen un, motiu pel qual ha demanat "molta, molta, molta precaució".Durant la jornada d'ahir, Trànsit també va informar de diversos talls de carreteres a causa de la proximitat amb el foc: la BV-1124 Rocafort-Pont de Vilomara, la BV-1125 accés C-55-Pont de Vilomara, la BV-1129 accés C-55-Sant Vicenç de Castellet i la C-16. A hores d'ara,, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

