Els Bombers esperen una treva nocturna per afrontar millor l'incendi del Pont de Vilomara

Durant la seva compareixença, el conseller Elena ha estat molt contundent amb la ciutadania que no havia fet cas de les recomanacions de les autoritats competents de confinar-se a casa: "el foc no és per anar-lo a observar", ha dit, tot al·ludint a la "seguretat de cadascú i dels professionals".



Els alcaldes de la zona, “preocupats i angoixats”



Alcaldes i regidors dels pobles afectats pel foc del Bages asseguren que viuen l'evolució de l'incendi "amb por i impotència". És el cas de la primera tinent d'alcalde del Pont de Vilomara, Lídia Delgado. Les flames han arribat fins al mateix nucli i s'han hagut de desallotjar dues urbanitzacions, Can Riera i River Park, on el foc ha afectat algunes cases. De la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha lamentat que el foc torni a afectar de ple la comarca.



A Sant Fruitós, l'incendi ha envoltat la urbanització de Les Brucardes, i la majoria de veïns han hagut de marxar. "La situació era insuportable al carrer i feia molta fresa", ha descrit el primer tinent d'alcalde del poble, Felip Echarri.

Elsde la Generalitat treballen amb intensitat en un foc que, des del moment en què s'ha rebut l'avís al voltant de la una del migdia d'aquest diumenge, se sabia que ocasionaria problemes. Afecta una de les zones més castigades per la sequera de tot Catalunya:(Bages) i avança sense control. El cos espera una treva nocturna per poder controlar la situació, per ara desbordada.L'incendi ha afectat ja. Segons dades provisionals dels, 194,57 d'aquestes hectàrees són del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, espai d'interès natural tancat als visitants des de divendres per l'onada de calor. El foc ha començat sobre les 13.00 hores al Pont de Vilomara i Rocafort i ha obligat a evacuar unes 200 persones, sobretot d'urbanitzacions. Protecció Civil ha explicat que hi ha unes 4.500 persones confinades a les localitats properes al foc a causa del fum. Per municipis, han cremat al Pont de Vilomara 783,09 hectàrees; a, 207,01; 27,95 a, i 214,56 aSegons ha explicat el conseller d'Interior de la Generalitat,, en la compareixença que ha fet des del lloc dels fets, el foc afecta les urbanitzacions de(Sant Fruitós) i(el Pont de Vilomara), que han rebut l'impacte directe del foc, amb habitatges malmesos a diferents nivells. La informació detallada amb els desperfectes que s'han produït es donarà a conèixer d'aquí unes hores. Elena ha celebrat que, malgrat tot, "". Només dues persones han resultat ferides lleus.En l'incendi hi estan treballant més de 350 agents del cos de Bombers i més de 120 mitjans aeris i terrestres. En un inici es deia que el potencial del foc era de 1.600 hectàrees però la xifra s'ha elevat a les 6.000.L'inspector David Borrell ha explicat que quan l'incendi ha començat, aquest "corria molt més que la capacitat que teníem des de Bombers per aturar-lo". També ha assenyalat que la "" que s'ha tingut al llarg del dia d'avui i que ha dificultat que es pogués controlar l'incendi, pot ser que se suavitzi "a partir de les vuit o les nou del vespre". En aquest sentit, la nit "pot ser una bona oportunitat" per aminorar la virulència de les flames i "per aconseguir que s'igualin les forces dels Bombers amb les que té el foc".La línia d'actuació que seguiran els Bombers aprofitant aquesta treva nocturna serà la d'"estabilitzar el cap (nord) i el flanc esquerre de l'incendi", que és el que afecta la C-16. Un cop "tinguem això garantit", aclareix Borrell, "destinarem els recursos al fnac dret". La idea, diu, és treballar tota la nit.

